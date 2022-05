Klopp op zijn hoede voor return tegen Villarreal: "Ze zullen er alles aan doen"

17:24 vooraf, 17 uur 24. We zullen op ons best moeten zijn. Dat is maar normaal ook, want het is de op een na belangrijkste wedstrijd die je kan spelen. Jürgen Klopp. We zullen op ons best moeten zijn. Dat is maar normaal ook, want het is de op een na belangrijkste wedstrijd die je kan spelen. Jürgen Klopp

17:21 vooraf, 17 uur 21. Klopp is op zijn hoede: "Villarreal zal er alles aan doen". Met een droge 2-0 zege in de heenwedstrijd van de halve finales tegen Villarreal, nam Liverpool vorige week al een stevige optie op de finale in de Champions League. Maar Villarreal is een reuzendoder en kwam dit seizoen al meermaals vanuit een verloren positie terug. "Ik weet dat zij er alles aan zullen doen. We verwachten dan ook niet dat het een makkelijke wedstrijd zal worden. Want het zal geen makkelijke wedstrijd worden", vertelde Liverpool-coach Jürgen Klopp maandag tijdens het persmoment. "Wij weten dat ze tot veel meer in staat zijn, dan ze in de heenwedstrijd hebben laten zien. Dat wordt interessant." Liverpool kan ook vertrouwen tanken uit een straffe statistiek: het won dit seizoen al zijn uitwedstrijden in de CL. "We passen ons nooit aan en spelen zoals we altijd doen en dat zal dinsdag ook weer zo zijn. We moeten klaar zijn om af te zien en er zullen zeker momenten zijn waarin we achteruit geduwd worden. We zullen op ons best moeten zijn om door te gaan. En dat is maar normaal ook, want het is nu eenmaal de halve finale van de Champions League, de op een na belangrijkste wedstrijd die je kan spelen." . Klopp is op zijn hoede: "Villarreal zal er alles aan doen" Met een droge 2-0 zege in de heenwedstrijd van de halve finales tegen Villarreal, nam Liverpool vorige week al een stevige optie op de finale in de Champions League. Maar Villarreal is een reuzendoder en kwam dit seizoen al meermaals vanuit een verloren positie terug. "Ik weet dat zij er alles aan zullen doen. We verwachten dan ook niet dat het een makkelijke wedstrijd zal worden. Want het zal geen makkelijke wedstrijd worden", vertelde Liverpool-coach Jürgen Klopp maandag tijdens het persmoment. "Wij weten dat ze tot veel meer in staat zijn, dan ze in de heenwedstrijd hebben laten zien. Dat wordt interessant." Liverpool kan ook vertrouwen tanken uit een straffe statistiek: het won dit seizoen al zijn uitwedstrijden in de CL. "We passen ons nooit aan en spelen zoals we altijd doen en dat zal dinsdag ook weer zo zijn. We moeten klaar zijn om af te zien en er zullen zeker momenten zijn waarin we achteruit geduwd worden. We zullen op ons best moeten zijn om door te gaan. En dat is maar normaal ook, want het is nu eenmaal de halve finale van de Champions League, de op een na belangrijkste wedstrijd die je kan spelen."

17:20 vooraf, 17 uur 20.

15:57 vooraf, 15 uur 57. Emery blijft strijdvaardig. Om verlengingen af te dwingen, moet Villarreal met twee doelpunten verschil winnen. En dat terwijl Liverpool dit seizoen nog niet verloor met meer dan één doelpunt verschil. "Over die statistiek wou ik het liever niet hebben", lachte Unai Emery. "Ze spelen met waanzinnig veel vertrouwen. Het is de beste ploeg ter wereld. En om ze te kloppen, moet je uitblinken. Daarvoor hebben we de perfecte wedstrijd nodig. Zo simpel is het. En we moeten hun zwakke plekken vinden. Meer dan hun eerdere tegenstanders tot nu toe gedaan hebben." "Maar het iseen historisch moment voor onze ploeg. Vorig jaar met de eindwinst in de Europa League, dit jaar onze prestaties in de Champions League... Dat is om fier op te zijn. Dinsdag spelen we echter niet voor de eer, maar wel om ons te plaatsen voor de finale." . Emery blijft strijdvaardig Om verlengingen af te dwingen, moet Villarreal met twee doelpunten verschil winnen. En dat terwijl Liverpool dit seizoen nog niet verloor met meer dan één doelpunt verschil. "Over die statistiek wou ik het liever niet hebben", lachte Unai Emery. "Ze spelen met waanzinnig veel vertrouwen. Het is de beste ploeg ter wereld. En om ze te kloppen, moet je uitblinken. Daarvoor hebben we de perfecte wedstrijd nodig. Zo simpel is het. En we moeten hun zwakke plekken vinden. Meer dan hun eerdere tegenstanders tot nu toe gedaan hebben."

"Maar het iseen historisch moment voor onze ploeg. Vorig jaar met de eindwinst in de Europa League, dit jaar onze prestaties in de Champions League... Dat is om fier op te zijn. Dinsdag spelen we echter niet voor de eer, maar wel om ons te plaatsen voor de finale."

15:56 vooraf, 15 uur 56. We hebben de perfecte match nodig tegen Liverpool, momenteel de beste ploeg ter wereld. Unai Emery, coach Villarreal. We hebben de perfecte match nodig tegen Liverpool, momenteel de beste ploeg ter wereld. Unai Emery, coach Villarreal

15:56 vooraf, 15 uur 56. Danjuma is twijfelachtig. Bij Villarreal is sterspeler Arnaut Danjuma twijfelachtig voor de return in de halve finales van de Champions League. De Nederlandse international en ex-Club Brugge-speler was er afgelopen weekend ook al niet bij in het competitieduel tegen Alavés. De winger is dit seizoen met 16 doelpunten en 4 assists al vaak beslissend geweest voor Villarreal. "Arnaut heeft nog last en trainde maandag niet mee met de groep. Het wordt dus afwachten", aldus coach Unai Emery. . Danjuma is twijfelachtig Bij Villarreal is sterspeler Arnaut Danjuma twijfelachtig voor de return in de halve finales van de Champions League. De Nederlandse international en ex-Club Brugge-speler was er afgelopen weekend ook al niet bij in het competitieduel tegen Alavés. De winger is dit seizoen met 16 doelpunten en 4 assists al vaak beslissend geweest voor Villarreal. "Arnaut heeft nog last en trainde maandag niet mee met de groep. Het wordt dus afwachten", aldus coach Unai Emery.



15:55 vooraf, 15 uur 55.

15:55 - Vooraf Vooraf, 15 uur 55

Opstelling Villarreal CF. Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán, Étienne Capoue, Francis Coquelin, Giovani Lo Celso, Daniel Parejo, Samuel Chukwueze, Arnaut Danjuma Groeneveld Opstelling Villarreal CF Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Pervis Estupiñán, Étienne Capoue, Francis Coquelin, Giovani Lo Celso, Daniel Parejo, Samuel Chukwueze, Arnaut Danjuma Groeneveld

Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago, Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz Opstelling Liverpool Alisson, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Fabinho, Thiago, Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz