Romelu Lukaku verlaat Italië bij kortstondige terugkeer met een lege koffer

90+7'

tweede helft, minuut 97. Einde. Na de competitienederlaag tegen Manchester City gaat Chelsea ook in de Champions League onderuit. Juventus wint met het kleinste verschil dankzij een treffer van Chiesa, amper 10 seconden na de rust. Voor Lukaku werd het een terugkeer naar Italië in mineur, de Rode Duivel kwam amper in het stuk voor. .