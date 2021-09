Onmondig Barça lijdt pijnlijke, maar logische nederlaag tegen sterk Bayern

FC Barcelona-Bayern München kort samengevat:

Met een gelukje op voorsprong

Wie had gehoopt op een potje Tiki Taka-voetbal van de thuisploeg, kwam bedrogen uit. De start van Barça was nochtans goed, maar na twintig minuten nam Bayern de wedstrijd verpletterend in handen.

Een schot van Sané spatte eerst nog uiteen op het hoofd van zijn landgenoot Ter Stegen, tien minuten later was het wel raak voor de bezoekers. Een schot van Müller week af op Garcia, nu had Ter Stegen geen enkele kans. Een antwoord voor de rust kwam er niet meer van Barça.

Ook na de pauze was de eerste kans voor Sané. Weer deed Ter Stegen het uitstekend, nu met een beenreflex.

Uitstel, maar geen afstel voor de Beierse machine. De onvermijdelijke Lewandowski maakte er 0-2 van na tien minuten. De Pools goalgetter stond op de juiste plaats om een bal op de paal van Musiala binnen te tikken.

Na de dubbele achterstand greep Koeman in. Hij bracht enkele jeugdproducten in en dat kon de thuisaanhang wel smaken.

Gavi, Demir, Baldé, het zijn nog geen namen als klokken, maar ze probeerden wel. Elk balcontact werd bijna als een doelpunt onthaald. Ook Coutinho was nog gevaarlijk tegen zijn ex-club, maar hij kon tot twee keer toe niet kadrereren.

Het werd uiteindelijk nog 0-3 dankzij alweer Lewandowski. Opnieuw stond hij op de juiste plaats na een bal op de paal.

Dit Barça heeft op dit niveau, met spitsen als Luuk de Jong en Memphis Depay die geen enkele keer gevaarlijk waren, niets te zoeken. Bayern-doelman Manuel Neuer kende wellicht één van de rustigste avonden uit zijn carrière. En dat in Camp Nou. Het is ooit anders geweest...