LIVE: Lewandowski (wie anders?) maakt er 0-2 van in Camp Nou

Bayern München is voor velen dé topfavoriet om de Champions League te winnen. De Duitse machine opent zijn Europese campagne met een bezoek aan Barcelona. Aan die club heeft het goede herinneringen: het vernederde Barça, toen nog met Lionel Messi, met 2-8 iets meer dan een jaar geleden in de kwartfinales. Nemen de Catalanen "new look" vandaag revanche?