Koeman gooit Luuk de Jong voor de leeuwen, Bayern zonder Gnabry

Ter Stegen vs Neuer. Voor Marc-André Ter Stegen is het nog maar de tweede wedstrijd van het seizoen. Hij speelde nog maar 1x 90min in de competitie na een knieblessure die hem sinds mei aan de kant hield. Aan de overkant staat Manuel Neuer uiteraard in doel. Het meubelstuk van Bayern is bezig aan zijn 11e seizoen bij Bayern. Hij is op zijn 35e nog altijd onbetwiste titularis. Ook bij de Duitse nationale ploeg.

Scoort Coutinho nu voor Barcelona? Philippe Coutinho begint bij Barcelona op de bank. De 29-jarige Braziliaan zit pas voor de tweede keer dit seizoen in de wedstrijdselectie na een lange afwezigheid door een knieblessure. Voor hem is het een speciale wedstrijd. Hij werd twee seizoenen geleden uitgeleend aan Bayern en scoorde toen zelfs twee keer in de 2-8-vernedering in Lissabon.

Verwachte elf bij Bayern. Weinig verrassingen in de elf van Julian Nagelsmann. Musiala krijgt de voorkeur op de niet-fitte Gnabry, die wel op de bank zit. Vooraan voert Robert Lewandowski uiteraard de Duitse troepen aan. Aanwinst Sabitzer begint net als tegen Liepzig op de bank.

Drie Nederlanders in de basis bij Barcelona. Trainer Ronald Koeman gooit tegen Bayern drie landgenoten in de weide vanaf de aftrap. Memphis Depay en Luuk de Jong moeten voorin voor de goals zorgen, Frenkie de Jong is de gebruikelijke draaischijf op het middenveld. Achterin krijgen Araujo, Piqué en Eric Garcia de (ondankbare) taak om doelpuntenmachine Robert Lewandowski af te stoppen. In de Bundesliga zit de Pool ondertussen opnieuw aan 6 goals 4 vier wedstrijden.

Maakt Barça einde aan slechte reeks? De laatste twee thuiswedstrijden in Camp Nou leverden voor Barça niet het gewenste resultaat op in de Champions League. Vorig seizoen werd in de groepsfase eerst met 0-3 van Juventus verloren, waarna PSG met 1-4 kwam winnen in de volgende ronde.

19:32 vooraf, 19 uur 32. Hoe zijn de clubs aan het seizoen begonnen? Barcelona en Bayern zijn in eigen land allebei degelijk aan het seizoen begonnen. Allebei speelden ze één keer gelijk in de competitie: Bayern heeft 10 op 12, Barça, dat dit weekend niet speelde, 7 op 9. . Hoe zijn de clubs aan het seizoen begonnen? Barcelona en Bayern zijn in eigen land allebei degelijk aan het seizoen begonnen. Allebei speelden ze één keer gelijk in de competitie: Bayern heeft 10 op 12, Barça, dat dit weekend niet speelde, 7 op 9.

Revanche voor Barça? Barcelona en Bayern zijn de twee favorieten in groep E van de Champions League. De twee grootmachten beginnen met een onderling duel in Camp Nou aan hun Europese avontuur. Op 14 augustus 2020 versloeg Bayern Barça, toen nog met Mess in de rangen, met 2-8 op weg naar de eindzege. In Catalonië in sindsdien heel wat veranderd. Er is een nieuwe trainer, een nieuwe voorzitter en ook Messi is er niet meer. Neemt Barça vandaag een beetje revanche voor die pandoering?

Opstelling FC Barcelona. Marc-André ter Stegen, Sergi Roberto, Ronald Araújo, Eric García, Gerard Piqué, Jordi Alba, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri, Luuk de Jong, Memphis Depay

Opstelling FC Bayern München. Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Niklas Süle, Alphonso Davies, Leroy Sané, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Robert Lewandowski