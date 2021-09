Ajacied Haller haalt op CL-debuut uit met 4 doelpunten tegen Sporting

Het was Sébastien Haller die de leiding nam bij Ajax. Na 10 minuten stond hij al twee keer op het bord. Zowel in de 3e als in de 10e minuut stond de goaltjesdief op de juiste plaats en kreeg hij de bal op een dienblaadje voorgeschoteld.



Na een half uur konden de Portugezen dan toch een aansluitingstreffer maken via Paulinho, die de bal - te gamekkelijk - door de beentjes van Pasveer mikte.

Maar echt bekomen van de vliegende Ajax-start was Sporting niet. Nog voor de rust bekroonde Berghuis de puike eerste helft van zijn team met een knappe actie.

Eenmaal uit de kleedkamer, kon Ajax opnieuw rekenen op hun Ivoriaanse doelpuntenmachine Haller. Hij haalde nog tweemaal knap uit en sloot zijn Champions League-debuut met 4 doelpunten af.

De 27-jarige aanvaller trekt zo zijn sterke competitiestart gewoon verder. In Nederland staat zijn teller na 4 wedstrijden op 4 doelpunten. Op het hoogste toneel had hij maar een wedstrijd nodig om een vierklapper bij elkaar te sprokkelen.

Ajax komt zo samen met Dortmund, die Besiktas via Haaland en Bellingham een 2-1-verliesscore aansmeerde, aan de leiding van Groep C.