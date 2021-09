Meunier helpt Dortmund met assist aan zege tegen het Besiktas van Batshuayi

Besiktas begon in een helse sfeer, telkens de bezoekers aan de bal kwamen weerklonk er een striemend fluitconcert, verschroeiend aande partij. Dat resulteerde vrijwel meteen in enkele kansen voor Batshuayi. De Rode Duivel vond echter doelman Kobel op zijn weg.



De Borussen hadden het niet onder de markt in het Vodafone Park. De 1-0 hing in de lucht, maar het doelpunt viel aan de overzijde. Meunier, de enige Belg in de basis bij Dortmund, bediende Bellingham die overhoeks raak schoot. Het vingertje ging op de mond.





Maar de Turkse fans zouden geen minuut zwijgen. Dortmund werd nu bij iedere uitbraak levensgevaarlijk. Haaland en Reus konden echter niet scoren. Net voor de rust was de onvermijdelijke Haaland daar dan toch. Na een flitsende actie van Bellingham moest de Noor maar binnen tikken. Het was al zijn 21e doelpunt in 17 CL-wedstrijden.