Liverpool wervelt voorbij Atletico Madrid naar de 1/8e finales

Liverpool - Atletico Madrid in een notendop:

Liverpool slaat bezoekers nog voor de rust K.O.

In een volgepakt Anfield had ploeg-in-vorm Liverpool nog geen kwartier nodig om de netten een eerste keer te doen trillen. Alexander-Arnold zwiepte een voorzet in een tijd richting de tweede paal, waar Jota de openingstreffer simpel binnenkopte.



Atletico zag alle kleuren van de regenboog en enkele minuten later sloeg de thuisploeg al voor een tweede keer genadeloos toe. Mané liep slim in op een harde voorzet van - opnieuw - Alexander-Arnold en duwde de 2-0 subliem voorbij Oblak.



De bezoekers bleven achter een ongrijpbare bal aanhollen en toen Mané zich enkele minuten voor de rust nog eens op gang trok, ging het licht helemaal uit bij Felipe. De Braziliaanse verdediger haalde de Senegalees van langs achter onderuit en mocht meteen gaan douchen.



Een onherkenbaar Atletico dook met een dubbele achterstand én een man minder de kleedkamer in. Al had het verdict nog zwaarder kunnen zijn zonder twee knappe reddingen van Oblak.