Volg Club Brugge - Leipzig vanavond op Sporza

Club Brugge - RB Leipzig live op Sporza. De wedstrijd in Brugge begint om 21 uur. Volg de Champions League-match live in onze apps, op onze website en in Sporza op Radio 1.

Iedereen weet dat het een heel belangrijke match is voor ons. In de eigen competitie loopt het niet echt zoals we zouden willen, maar we weten dat we de kwaliteiten hebben. We gaan er woensdag helemaal voor. Het is ons doel om na Nieuwjaar nog Europees te spelen. Eder Balanta.

Champions League Corona bij RB Leipzig: coach en 1e doelman testen positief en vallen af voor Brugge

Geen Olmo bij Leipzig. De bezoekers kunnen overmorgen niet rekenen op Dani Olmo. De 23-jarige aanvallende middenvelder heeft een spierscheur in zijn linkerdij opgelopen en komt meer dan waarschijnlijk dit jaar niet meer in actie. Ook de heenwedstrijd van eind september in Leipzig moest de Spaanse draaischijf missen. Toen stond hij aan de kant met een scheur in zijn hamstring. Olmo is niet de enige grote naam die niet meekomt naar het Jan Breydelstadion. Ook de Deen Yussuf Poulsen zakt niet af naar Brugge door een blessure.

Tweede zege voor Club? Club Brugge kan zich woensdag van Europees voetbal na Nieuwjaar verzekeren als het RB Leipzig klopt in eigen huis. De heenwedstrijd werd door blauw-zwart gewonnen met 1-2 in Duitsland.

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Jack Hendry, Stanley N'Soki, Eduard Sobol, Kamal Sowah, Hans Vanaken, Éder Balanta, Mats Rits, Noa Lang, Charles De Ketelaere Opstelling Club Brugge Simon Mignolet, Clinton Mata, Jack Hendry, Stanley N'Soki, Eduard Sobol, Kamal Sowah, Hans Vanaken, Éder Balanta, Mats Rits, Noa Lang, Charles De Ketelaere

Opstelling RB Leipzig. Josep Martínez, Mohamed Simakan, Josko Gvardiol, Willi Orban, Nordi Mukiele, Kevin Kampl, Konrad Laimer, Angeliño, Christopher Nkunku, André Silva, Emil Forsberg Opstelling RB Leipzig Josep Martínez, Mohamed Simakan, Josko Gvardiol, Willi Orban, Nordi Mukiele, Kevin Kampl, Konrad Laimer, Angeliño, Christopher Nkunku, André Silva, Emil Forsberg