Opsteker voor Club: Leipzig-draaischijf Olmo reist niet mee naar Brugge

20:18

eerste helft, 20 uur 18. Geen Olmo bij Leipzig. De bezoekers kunnen overmorgen niet rekenen op Dani Olmo. De 23-jarige aanvallende middenvelder heeft een spierscheur in zijn linkerdij opgelopen en komt meer dan waarschijnlijk dit jaar niet meer in actie. Ook de heenwedstrijd van eind september in Leipzig moest de Spaanse draaischijf missen. Toen stond hij aan de kant met een scheur in zijn hamstring. Olmo is niet de enige grote naam die niet meekomt naar het Jan Breydelstadion. Ook de Deen Yussuf Poulsen zakt niet af naar Brugge door een blessure. .