Slecht nieuws voor Club: Leipzig pakt in het ultieme slot nog een punt tegen PSG

Leipzig - PSG in een notendop:

Leipzig mist de kansen en laat PSG terugkomen

Als een wervelwind begon Leipzig aan zijn bijzonder belangrijke thuismatch tegen PSG. De Duitsers hadden punten nodig om alsnog kans te maken op de 3e plaats in de groep. In de openingsminuut kwam PSG al goed weg nadat André Silva Donnarumma net niet kon verschalken met een gekruist schot.

Het was slecht uitstel van executie want voormalig PSG-talent Nkunku opende de score al in minuut 8. Opnieuw lag Silva mee aan de basis, Nkunku kopte zijn voorzet heerlijk overhoeks binnen.

Leipzig duwde het gaspedaal nog wat verder in en enkele minuten later ging de bal ook nog eens op de stip. Het was Danilo die niet anders kon dan André Silva na een snelle counter tegen de grond te duwen in het strafschopgebied. De Portugees besloot zelf te trappen, maar binnen het bereik van Donnarumma.

Nadien kwam PSG wel beter in de wedstrijd en de eerste kans was ook meteen raak. Mbappé kwam vrij na een snelle tegenprik en bereikte Wijnaldum die meteen gelijkmaakte.

Net voor rust deed de 30-jarige Nederlander dat kunstje nog eens over. Hij verlengde een kopbal van Marquinhos in doel: 1-2. Een hyperefficiënt PSG was nauwelijks in de buurt van Gulacsi geweest maar stond bij de rust wel op voorsprong.