Vormer op de bank bij Club, De Bruyne in de basis bij Manchester City

18:15 vooraf, 18 uur 15. Positiewissels. Een vaste formatie met een nummer 6, een aanvallende middenvelder, 2 flankspelers en een puntaanvaller, daar doet Pep Guardiola niet aan mee. Met Grealish, Foden, Mahrez, De Bruyne en Bernardo Silva lopen stuk voor stuk spelers die op 3, misschien wel 4 posities inzetbaar zijn. Enkel de Spanjaard Rodri heeft als vaste taak om het evenwicht in de ploeg zo goed als mogelijk te bewaren.



18:02 vooraf, 18 uur 02. Een resultaat tegen Man City boeken zou straffer zijn dan tegen PSG, dit geheel is volgens mij nog sterker. Ik start met dezelfde 11, maar ons plan zal uiteraard anders zijn. Club Brugge-coach Philippe Clement.

18:00 City tegen Belgische clubs. Hoewel Man City relatief nieuw is als grote speler op het hoogste Europese toneel kwam het in Europa toch al enkele Belgische teams tegen. Zo speelde het tegen Lierse in de Europacup II ('70/'71) en in de UEFA Cup volgden er wedstrijden tegen Standard ('78/'79) en Lokeren (2003/'04). Standard is tot op vandaag de enige Belgische club die City ooit kon kloppen, op Sclessin maakte de IJslandse aanvallende middenvelder Asgeir Sigurvinsson in november '78 toen beide doelpunten. Al deze wedstrijden werden uiteraard gespeeld lang voor sjeik Mansour de touwtjes in handen kreeg in het blauwe deel van Manchester. vooraf, 18 uur .

17:43 vooraf, 17 uur 43. Terugkeer Ederson. Tegen Club Brugge kan Man City-coach Pep Guardiola ook weer rekenen op zijn vaste eerste doelman Ederson Moraes. Afgelopen weekend verzorgde hij nog samen met zijn teamgenoot Gabriel Jesus de aftrap in Lommel-Moeskroen in 1B. Lommel maakt, net als Man City uiteraard, onderdeel uit van de City Football Group en zo kon het Braziliaanse tweetal ook de geldende quarantaineregels in Groot-Brittannië omzeilen.

17:35 vooraf, 17 uur 35. Manchester City met De Bruyne (en zonder spits). Kevin De Bruyne komt zoals verwacht aan de aftrap tegen Club Brugge. Pep Guardiola laat aanvallende krachten als Sterling en Gabriel Jesus op de bank, waardoor het team opnieuw zonder echte spits zal aantreden. Met naast De Bruyne ook nog Bernardo Silva, Foden, Grealish en Mahrez is er in ieder geval voldoende offensieve stootkracht.



17:28 vooraf, 17 uur 28. Vormer op de bank bij Club Brugge. Philippe Clement heeft geen wijzigingen aangebracht aan de elf spelers die het zo goed deden in de eerste twee matchen in de Champions League. Dat betekent dat Ruud Vormer gewoon op de bank moet plaatsnemen.

16:36 vooraf, 16 uur 36. De supporters van Manchester City hebben geen slechte reputatie. Het ziet ernaar uit dat het rustig zal blijven. Maar we blijven wel waakzaam. Politie van Brugge. De supporters van Manchester City hebben geen slechte reputatie. Het ziet ernaar uit dat het rustig zal blijven. Maar we blijven wel waakzaam. Politie van Brugge

15:39 vooraf, 15 uur 39. Club NXT geeft goede voorbeeld tegen City: 1-1. De beloften van Club Brugge hebben gelijk gespeeld in wedstrijd tegen City in de Youth League. De wedstrijd werd gespeeld op Schiervelde in Roeselare. De ploeg van coach Rik De Mil kwam op slag van rust op voorsprong na een goal van verdediger Kyriani Sabbe. In de 78e minuut maakten de bezoekers gelijk via Joshua Wilson-Esbrand. Daarna werd niet meer gescoord. Bij City speelde de Belg Lavia (ex-Anderlecht) de hele wedstrijd. De jonkies van Club blijven eerste in de groep. Na gelijke spelen tegen City en PSG en een zege tegen Leipzig hebben ze nog altijd niet verloren.

De ploeg van coach Rik De Mil kwam op slag van rust op voorsprong na een goal van verdediger Kyriani Sabbe. In de 78e minuut maakten de bezoekers gelijk via Joshua Wilson-Esbrand. Daarna werd niet meer gescoord. Bij City speelde de Belg Lavia (ex-Anderlecht) de hele wedstrijd.

De jonkies van Club blijven eerste in de groep. Na gelijke spelen tegen City en PSG en een zege tegen Leipzig hebben ze nog altijd niet verloren.

