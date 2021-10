De Rode Duivel lag met een knappe assist aan de basis van de 0-3 van Walker. Voor De Bruyne was het al zijn 16e assist in 36 Champions League-wedstrijden.



Sinds het seizoen 2016-2017 doen slechts twee spelers beter. Neymar (19 in 40 duels) en zijn ploegmaat Kylian Mbappé (18 in 48).