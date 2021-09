De Bruyne is terug voor CL-duel tegen Leipzig in Brugges “Groep des Doods”

8' eerste helft, minuut 8. Manchester City kiest ervoor om een hoog blok neer te poten. Daar probeert Leipzig sporadisch gebruik van te maken. Voorlopig zonder succes, maar enkele lepe balletjes over de blauwe achterlijn zetten Guardiola toch even aan het denken. . Manchester City kiest ervoor om een hoog blok neer te poten. Daar probeert Leipzig sporadisch gebruik van te maken. Voorlopig zonder succes, maar enkele lepe balletjes over de blauwe achterlijn zetten Guardiola toch even aan het denken.

5' eerste helft, minuut 5. Dirigent KDB een eerste keer. Het zijn de Citizens die de Red Bull-linies meteen naar achteren drukken. Na een knappe combinatie van Cancelo, Mahrez en De Bruyne kan onze landgenoot de bal in de rechthoek brengen. Alle hens aan denk bij Leipzig, maar de bal wordt keurig overstag gemaakt. . Dirigent KDB een eerste keer Het zijn de Citizens die de Red Bull-linies meteen naar achteren drukken. Na een knappe combinatie van Cancelo, Mahrez en De Bruyne kan onze landgenoot de bal in de rechthoek brengen. Alle hens aan denk bij Leipzig, maar de bal wordt keurig overstag gemaakt.

2' eerste helft, minuut 2. Snuffelrondje voor gelegenheidsslot Dias/Aké . Ruben Dias en Nathan Aké monopoliseren de bal. Voor kapitein Dias is het ook even aftasten, normaal speelt Stones of Laporte steevast naast de Portugese rots. Het duo was niet fit genoeg om aan de aftrap te komen. . Snuffelrondje voor gelegenheidsslot Dias/Aké Ruben Dias en Nathan Aké monopoliseren de bal. Voor kapitein Dias is het ook even aftasten, normaal speelt Stones of Laporte steevast naast de Portugese rots. Het duo was niet fit genoeg om aan de aftrap te komen.

1' eerste helft, minuut 1. Start! De Champions League-hymne heeft plaats geruimd voor het eerste fluitsignaal: de bal rolt in het Etihad Stadium. Is het City of Leipzig dat de eerste belangrijke stap voorwaarts neemt. De Groep des Doods kent immers geen genade ... . Start! De Champions League-hymne heeft plaats geruimd voor het eerste fluitsignaal: de bal rolt in het Etihad Stadium. Is het City of Leipzig dat de eerste belangrijke stap voorwaarts neemt. De Groep des Doods kent immers geen genade ...

20:45 vooraf, 20 uur 45. "De Groep des Doods". Poule A: Manchester City, PSG, Red Bull Leipzig en Club Brugge. Wat. Een. Groep. Club Brugge staat voor de zwaarste Europese uitdaging in zijn geschiedenis. Zowel Manchester City als PSG steken het niet onder stoelen of banken dan de Champions League hét hoofddoel van de club is. Dat ze elkaar al treffen in poulefase, is vooral brute pech voor de andere twee leden van Groep A. De 3e mag nog naar het Europa League-circuit, voor het nummer 4 stopt het Europese avontuur per direct. Met RB Leipzig er nog bij, heeft Club Brugge de vice-kampioen van Duitsland als te duchten tegenstander om in het Europese carrousel te blijven. In Groep A mogen er dus geen cadeautjes uitgedeeld worden: Manchester City en RB Leipzig moeten daarom vanavond meteen vol aan de bak. Voor moest u onder een steen geleefd hebben de voorbije dagen: ook Club Brugge en PSG kijken elkaar vandaag in de ogen. . "De Groep des Doods" Poule A: Manchester City, PSG, Red Bull Leipzig en Club Brugge. Wat. Een. Groep.



20:22 11-0. Manchester City is op dreef in de Premier League. De ploeg van Pep Guardiola gleed op de eerste speeldag nog uit tegen Tottenham (1-0), maar het heeft zich sindsdien ferm herpakt. Met twee vijfklappers tegen Norwich en Arsenal én een felbevochten overwinning op het veld van Leicester sprokkelde het de laatste 3 speeldagen een 11-0-score bij elkaar. . vooraf, 20 uur 22. 11-0 De Citizens maakten gehakt van Xhaka en co. (5-0) Manchester City is op dreef in de Premier League. De ploeg van Pep Guardiola gleed op de eerste speeldag nog uit tegen Tottenham (1-0), maar het heeft zich sindsdien ferm herpakt. Met twee vijfklappers tegen Norwich en Arsenal én een felbevochten overwinning op het veld van Leicester sprokkelde het de laatste 3 speeldagen een 11-0-score bij elkaar.

20:18 vooraf, 20 uur 18. Niet 1, maar 2 Belgen in City-selectie: wie is Roméo Lavia (17)? Wie staat er daar als laatste naam op het blad te blinken? Roméo Lavia (17 jaar) ... ... is de grote surprise op de Champions League-lijst van Manchester City. De Belgische middenvelder kwam nog niet in actie voor de hoofdmacht van de Engelse landskampioen, maar mag nu wel dromen van speelminuten op het kampioenenbal. Het is een publiek geheim dat Pep Guardiola hoog oploopt met de ruwe diamant. Eind vorig seizoen mocht Lavia al een eerste keer meetrainen met Kevin De Bruyne en co. Ondertussen is hij er een vaste gast. De youngster maakte vorig seizoen indruk bij het belofteteam van City, dat de titel veroverde in de beloftecompetitie van de Premier League. Lavia kwam daarin 15 keer in actie, scoorde 1 keer en gaf 2 assists. Bij Anderlecht zien ze het ongetwijfeld met lede ogen aan. Lavia vertrok in 2020 transfervrij op Neerpede, waar hij bekend stond als één van de grootste talenten uit de jeugdopleiding. Trainer Vincent Kompany probeerde het talent nochtans tevergeefs te overtuigen om door te breken bij Anderlecht. . Niet 1, maar 2 Belgen in City-selectie: wie is Roméo Lavia (17)? Wie staat er daar als laatste naam op het blad te blinken?

20:16 On a soft and bright day in Manchester. Ideaal voetbalweer in Manchester: 18 graden, bijna geen wind en een waterkansje op regen. Ook de weergoden hebben hun blauw-witte of rode sjaal aangetrokken. . vooraf, 20 uur 16. On a soft and bright day in Manchester Ideaal voetbalweer in Manchester: 18 graden, bijna geen wind en een waterkansje op regen. Ook de weergoden hebben hun blauw-witte of rode sjaal aangetrokken.



19:59 vooraf, 19 uur 59. Filteren de wisselstukken het zand uit de Leipzig-motor? Er lijkt zand in de motor van Red Bull Leipzig te zitten. Vorig jaar eindigden die Roten Bullen nog knap als tweede in de Bundesliga, maar dit seizoen heeft de Red Bull-club niet meteen een vliegende start genomen. De seizoensrevelatie van vorig jaar is voorlopig - met 4 op 12 - in de rechterkolom van het klassement terug te vinden. Tot overmaat van ramp, kregen ze dit weekend nog een 1-4-pandoering om de oren van uitdager Bayern München. Der Rekordmeister wordt dan ook met de vinger gewezen voor de tegenvallende seizoensstart van Leipzig. Retro Bayern: de Beierse club plukte hun rivaal van vorig jaar gretig leeg. Slot-op-de-deur Upamecano, kapitein Sabitzer en hun coach Julian Nagelsmann namen alle drie de trein naar München. Gelukkig kan Leipzig nog steeds rekenen op onder anderen de Spaanse EK-smaakmaker Dani Olmo, maestro Emil Forsberg, dribbelkont Christopher Alan Nkunku en de inside information van ex-Citizen Angelino om City vanavond in de luren te leggen. Als ook toptransfer André Silva "dé vervanger van Timo Werner" vanavond ingepast geraakt, loopt de Duitse machine misschien wel weer gesmeerd. De Portugees scoorde vorig jaar maar liefst 28 (!) doelpunten in de Bundesliga. Jawel, dat is meer dan Erling Haaland. . Filteren de wisselstukken het zand uit de Leipzig-motor? Er lijkt zand in de motor van Red Bull Leipzig te zitten. Vorig jaar eindigden die Roten Bullen nog knap als tweede in de Bundesliga, maar dit seizoen heeft de Red Bull-club niet meteen een vliegende start genomen.



19:48 vooraf, 19 uur 48. C for City-vendetta? . Om een open deur in te trappen: Manchester City wil dit jaar (eindelijk) de Champions League winnen. Tegen alle verwachtingen in, voorspelde Peter Vandenbempt vorig seizoen dat City zich in de Champions League-finale zou laten ringeloren door Chelsea. En zo geschiedde: de topfavoriet liep een blauwtje tegen The Blues (0-1). Weeral niet voor de Citizens. De "cash club" uit Engeland trok de laatste jaren de geldbeugel nochtans wagenwijd open met één groot doel: de beker met de grote oren in het Etihad Stadium stallen. Kunnen ze de miljoenen dit jaar wel optimaal laten renderen om the dream (eindelijk) waar te maken? U gelooft er alleszins in en stemde massaal voor Manchester City als Champions League-overwinnaar. (Zie de poll hieronder) . C for City-vendetta? Om een open deur in te trappen: Manchester City wil dit jaar (eindelijk) de Champions League winnen.



Opstelling Manchester City. Ederson, João Cancelo, Rúben Dias, Nathan Aké, Oleksandr Zinchenko, Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ferrán Torres, Jack Grealish Opstelling Manchester City Ederson, João Cancelo, Rúben Dias, Nathan Aké, Oleksandr Zinchenko, Bernardo Silva, Rodri, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ferrán Torres, Jack Grealish

Opstelling RB Leipzig. Péter Gulácsi, Lukas Klostermann, Nordi Mukiele, Willi Orban, Angeliño, Christopher Nkunku, Tyler Adams, Dani Olmo, Konrad Laimer, Emil Forsberg, André Silva Opstelling RB Leipzig Péter Gulácsi, Lukas Klostermann, Nordi Mukiele, Willi Orban, Angeliño, Christopher Nkunku, Tyler Adams, Dani Olmo, Konrad Laimer, Emil Forsberg, André Silva