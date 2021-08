Genk staat voor belangrijk karwei in Oekraïne: "Champions League niet veraf"

06:37

vooraf, 06 uur 37. Van den Brom: "Het leeft in de groep". Genk-coach John van den Brom heeft er alle vertrouwen in dat Genk Sjachtar Donetsk vanavond opzijzet. "Anders hoefden we er niet aan te beginnen. We hebben genoeg argumenten om erin te geloven", zegt de Nederlander. "We spelen goed en we hebben een boost gekregen door de winst in Kortrijk. Uiteraard is Sjachtar een sterke ploeg, maar we hebben in de heenwedstrijd getoond dat we hen ook pijn kunnen doen. Geloof mij: wij zijn hier om ons te kwalificeren. Het leeft in de groep, de Champions League is niet veraf." Als Genk de Oekraïners uitschakelt, speelt het tegen Monaco of Sparta Praag voor een plek in de groepsfase van het kampioenenbal. .