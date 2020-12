Leipzig knikkert United uit Champions League, ondanks slotoffensief

Leipzig - Man. United in een notendop:

Leipzig met stormloop in openingskwartier

Man. United stond met de rug tegen de muur. De ploeg van Solskjaer knokte zich in de wedstrijd. Dat leverde in de eerste helft geen grote kansen op, mede dankzij een fluitgrage Mateu Lahoz. De Spanjaard veroorzaakte heel wat frustratie bij de bezoekers, die nadrukkelijker op zoek gingen naar een doelpunt.

Lahoz en United zorgen voor spanning

De spelers van Solskjaer kwamen met meer aanvallende intenties uit de kleedkamer. Donny van de Beek en Pogba kwamen het middenveld versterken. Dat leverde op voor United, dat voor het eerst vlotte combinaties wist op te zetten.

Bruno Fernandes achtte even later zijn moment gekomen, maar knalde zijn vrije trap tegen de lat. In de reactie was het aan de overkant wel prijs. Justin Kluivert reageerde het snelst en legde de 3-0 simpel achter De Gea.

Wanneer de match beslist leek, lokte Mason Greenwood slim een penalty uit. Scheidsrechter Lahoz legde de bal op de stip, Bruno Fernandes miste niet.

Toen Paul Pogba de 3-2 tegen de touwen kopte, leek een comeback in de maak. Ook hier ging de arbitrage niet vrijuit, want de bal verdween via het hand van Maguire in het Duitse doel.

Na een slotoffensief van de bezoekers bleef Leipzig overeind. Met de overwinning is de ploeg van Nagelsmann zeker van een plek in de 1/8e finales van de CL. Man. United zal vrede moeten nemen met voetbal in de Europa League na nieuwjaar.