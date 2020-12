PSG doet gouden zaak met driepunter op Old Trafford

Manchester United - PSG in een notendop:

Rashford veegt droomstart van PSG uit

Maar PSG nam zijn voet van het gaspedaal en liet United zo weer in de wedstrijd komen. Rond het halfuur kon Navas een knal van Martial nog keren, maar op aangeven van Wan-Bissaka trof Rashford in de herneming wél raak. Met wat geluk, zijn schot week af op Danilo.

Zijn collega aan de overkant mocht de bal pas na ruim een kwartier een eerste keer voelen. Het flauwe schot van Rashford was geen probleem voor Navas. Halfweg de eerste helft ontsnapte Fred bovendien aan een rode kaart voor een kopstoot aan Paredes, het bleef bij geel. United was nergens.

United bleef achter de feiten aanhollen en ontsnapte enkele minuten later aan de 0-2. Florenzi pakte uit met een uitstekend afstandsschot, maar ook de redding van De Gea verdiende een schoonheidsprijs.

Door de late zege van Leipzig bij Basaksehir stond PSG onder druk. Een nieuwe uitschuiver was geen optie als de Franse landskampioen zicht wou houden op de 1/8e finales. United had genoeg aan een punt om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Dat uitte zich in hun spel, de thuisploeg begon afwachtend.

United geeft punt van de kwalificatie uit handen

United zat zo virtueel in de 1/8e finales en dat gaf de thuisploeg vleugels. Maar Martial vergat de vliegende start in de tweede helft te bekronen. Rashford bood hem na een heerlijke counter de 2-1 aan, maar de Fransman besloot van dichtbij onbesuisd over.

De thuisploeg bleef de lakens uitdelen en rond het uur deelde Cavani zijn ex-ploeg een bijna nieuwe tik uit. Na een heerlijke counter lobde hij de bal over Navas, maar ook op de lat. Ook de herkansing van Martial leverde niks op, Marquinhos stak er een stokje voor.

Diezelfde Marquinhos mikte enkele minuten later zelf een kopbal op de lat. Maar na een uitstekende redding van De Gea op een schot van Bakker was het op de daaropvolgende hoekschop wél raak. Een mislukt schot van Herrera werd door Diallo voor doel gebracht en Marquinhos tikte simpel de 1-2 binnen.

Het werd nog wat erger voor United toen Fred zijn tweede gele kaart kreeg. Onterecht, al was de middenvelder eerder in de match al een paar keer goed weggekomen. Met zijn tienen stond United plots voor een bijzonder zware klus.

Een klasseflits van Pogba bezorgde United bijna nog het punt van de kwalificatie, maar zijn volley ging nipt over. Mbappé vergat de thuisploeg na een snedige counter de doodsteek te geven, maar in de extra tijd stelde PSG de zege toch veilig. Na een knappe combinatie tikte Neymar van dichtbij zijn tweede van de avond in doel.