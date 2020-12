LIVE: Rashford brengt United langszij en weer op koers voor de 1/8e finales

65' tweede helft, minuut 65. Marquinhos op de lat! Eindelijk nog eens kans voor PSG! Florenzi vindt het hoofd van Marquinhos, maar die moet net iets te veel achteruit leunen. Zijn kopbal landt uiteindelijk op de bovenkant van de lat. . Marquinhos op de lat! Eindelijk nog eens kans voor PSG! Florenzi vindt het hoofd van Marquinhos, maar die moet net iets te veel achteruit leunen. Zijn kopbal landt uiteindelijk op de bovenkant van de lat.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Paris Saint-Germain, Ander Herrera erin, Leandro Paredes eruit wissel Leandro Paredes Ander Herrera

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Paris Saint-Germain, Mitchel Bakker erin, Moise Kean eruit wissel Moise Kean Mitchel Bakker

60' tweede helft, minuut 60. Marquinhos krijgt in een luchtduel een stevige tik van Martial net onder zijn wenkbrauw. Hij moet naar de kant om het bloeden te stelpen. . Marquinhos krijgt in een luchtduel een stevige tik van Martial net onder zijn wenkbrauw. Hij moet naar de kant om het bloeden te stelpen.

59' Gele kaart voor Marco Verratti van Paris Saint-Germain tijdens tweede helft, minuut 59 Marco Verratti Paris Saint-Germain

57' tweede helft, minuut 57. Cavani op de lat! Na een heerlijke aanval probeert de doorgebroken Cavani Navas te lobben, maar zijn schot strandt op de lat. Fernandes biedt Martial een herkansing aan, maar Marquinhos gooit zich nog net in de baan van het schot. Alweer een enorme kans voor Martial, alweer geen afwerking. . Cavani op de lat! Na een heerlijke aanval probeert de doorgebroken Cavani Navas te lobben, maar zijn schot strandt op de lat. Fernandes biedt Martial een herkansing aan, maar Marquinhos gooit zich nog net in de baan van het schot. Alweer een enorme kans voor Martial, alweer geen afwerking.

54' Zo ziet de stand in Groep H er momenteel uit:. tweede helft, minuut 54. Zo ziet de stand in Groep H er momenteel uit:

50' tweede helft, minuut 50. Martial laat het liggen! Wat een misser van Martial! Na een snelle counter en een heerlijk tikje van Cavani schotelt Rashford Martial de 2-1 voor, maar de aanvaller jaagt de bal van dichtbij hoog over. . Martial laat het liggen! Wat een misser van Martial! Na een snelle counter en een heerlijk tikje van Cavani schotelt Rashford Martial de 2-1 voor, maar de aanvaller jaagt de bal van dichtbij hoog over.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Daniele Orsato fluit de tweede helft op gang. Kan PSG nog een versnelling hoger schakelen of neemt United het commando? . 2e helft Daniele Orsato fluit de tweede helft op gang. Kan PSG nog een versnelling hoger schakelen of neemt United het commando?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Manchester United zit voorlopig in de 1/8e finales van de Champions League dankzij een 1-1-tussenstand tegen PSG. Neymar bracht de Franse landskampioen al vroeg op voorsprong, maar Rashford zorgde op het halfuur met wat geluk voor de gelijkmaker. . Rust Manchester United zit voorlopig in de 1/8e finales van de Champions League dankzij een 1-1-tussenstand tegen PSG. Neymar bracht de Franse landskampioen al vroeg op voorsprong, maar Rashford zorgde op het halfuur met wat geluk voor de gelijkmaker.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. PSG is zijn dominantie van de beginfase toch helemaal kwijtgespeeld. United heeft het evenwicht hersteld en zit virtueel in de 1/8e finales van de Champions League. . PSG is zijn dominantie van de beginfase toch helemaal kwijtgespeeld. United heeft het evenwicht hersteld en zit virtueel in de 1/8e finales van de Champions League.

44' eerste helft, minuut 44. Pijnlijk moment voor Neymar. Na een pittig duel komt McTominay met zijn studs wel erg ongelukkig neer op de voet van Neymar. De Braziliaan schreeuwt het even uit, maar kan voortspelen. . Pijnlijk moment voor Neymar. Na een pittig duel komt McTominay met zijn studs wel erg ongelukkig neer op de voet van Neymar. De Braziliaan schreeuwt het even uit, maar kan voortspelen.

40' Het ene seizoen in de CL is het andere niet. eerste helft, minuut 40. Het ene seizoen in de CL is het andere niet.

38' eerste helft, minuut 38. Paredes komt redelijk driest aanvliegen bij Fred en loopt tegen een gele kaart aan. De herhaling toont dat Fred toch ook op de voet van Paredes ging staan. . Paredes komt redelijk driest aanvliegen bij Fred en loopt tegen een gele kaart aan. De herhaling toont dat Fred toch ook op de voet van Paredes ging staan.

38' Gele kaart voor Leandro Paredes van Paris Saint-Germain tijdens eerste helft, minuut 38 Leandro Paredes Paris Saint-Germain

33' eerste helft, minuut 33. Rashford maakt gelijk! Hij doet het opnieuw, Rashford scoort tegen PSG! Navas kan een schot van Martial nog keren, maar Wan-Bissaka pikt de bal op en vindt Rashford. Die ziet zijn afgeweken schot in doel verdwijnen. Zijn zesde treffer al in deze CL-campagne! . Rashford maakt gelijk! Hij doet het opnieuw, Rashford scoort tegen PSG! Navas kan een schot van Martial nog keren, maar Wan-Bissaka pikt de bal op en vindt Rashford. Die ziet zijn afgeweken schot in doel verdwijnen. Zijn zesde treffer al in deze CL-campagne!



32' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 32 door Marcus Rashford van Manchester United. 1, 1. goal Manchester United Paris Saint-Germain 67' 1 1

32' Fred ontsnapte aan een rode kaart voor een (lichte) kopstoot aan Paredes. eerste helft, minuut 32. Fred ontsnapte aan een rode kaart voor een (lichte) kopstoot aan Paredes.

30' eerste helft, minuut 30. PSG neemt nu toch wat gas terug en brengt United zo in de wedstrijd. Het is de thuisploeg die nu vlot de bal rondtikt, al blijven grote kansen uit. . PSG neemt nu toch wat gas terug en brengt United zo in de wedstrijd. Het is de thuisploeg die nu vlot de bal rondtikt, al blijven grote kansen uit.

26' eerste helft, minuut 26. McTominay torent boven iedereen uit op een hoekschop voor United, maar zijn kopbal mist kracht om Navas te verschalken. Het is nog steeds armoe troef bij United. . McTominay torent boven iedereen uit op een hoekschop voor United, maar zijn kopbal mist kracht om Navas te verschalken. Het is nog steeds armoe troef bij United.

23' eerste helft, minuut 23. Scheidsrechter Daniele Orsato gaat even naar de beelden kijken. Fred komt ervan af met een gele kaart. . Scheidsrechter Daniele Orsato gaat even naar de beelden kijken. Fred komt ervan af met een gele kaart.

23' Gele kaart voor Fred van Manchester United tijdens eerste helft, minuut 23 Fred Manchester United

22' eerste helft, minuut 22. Rood voor Fred? Even een opstootje op Old Trafford. Paredes gaat neer na een lichte kopstoot van Fred. De VAR moet de fase even checken. . Rood voor Fred? Even een opstootje op Old Trafford. Paredes gaat neer na een lichte kopstoot van Fred. De VAR moet de fase even checken.

18' eerste helft, minuut 18. Neymar probeert het met een spectaculaire retro, maar De Gea ziet de bal goed komen en komt niet in de problemen. PSG blijft baas op Old Trafford. . Neymar probeert het met een spectaculaire retro, maar De Gea ziet de bal goed komen en komt niet in de problemen. PSG blijft baas op Old Trafford.

16' eerste helft, minuut 16. Dan toch eens een kans(je) voor United. Maar het slappe schot van Rashford vormt geen enkel probleem voor Navas. Na ruim een kwartier kan de doelman toch ook eens de bal voelen. . Dan toch eens een kans(je) voor United. Maar het slappe schot van Rashford vormt geen enkel probleem voor Navas. Na ruim een kwartier kan de doelman toch ook eens de bal voelen.

16' eerste helft, minuut 16.

15' eerste helft, minuut 15. Het blijft al PSG wat de klok slaat. De voorzet van Florenzi is net niet op maat, de ingljidende Neymar kan er net niet bij. Wanneer krijgen we iets van de thuisploeg te zien? . Het blijft al PSG wat de klok slaat. De voorzet van Florenzi is net niet op maat, de ingljidende Neymar kan er net niet bij. Wanneer krijgen we iets van de thuisploeg te zien?

11' eerste helft, minuut 11. De Gea voorkomt 0-2! United ontsnapt aan een tweede opdoffer. Florenzi pakt uit met een uitstekend afstandsschot, maar ook de redding van De Gea verdient een schoonheidsprijs. De doelman houdt United in de wedstrijd. . De Gea voorkomt 0-2! United ontsnapt aan een tweede opdoffer. Florenzi pakt uit met een uitstekend afstandsschot, maar ook de redding van De Gea verdient een schoonheidsprijs. De doelman houdt United in de wedstrijd.

10' eerste helft, minuut 10. PSG met heel veel vertrouwen. United heeft zijn start compleet gemist en holt een beetje achter de feiten aan. PSG bepaalt het tempo en houdt de touwtjes strak in handen. . PSG met heel veel vertrouwen United heeft zijn start compleet gemist en holt een beetje achter de feiten aan. PSG bepaalt het tempo en houdt de touwtjes strak in handen.

7' eerste helft, minuut 7. Neymar treft meteen raak! Droomstart voor PSG! Een afgeblokt schot van Mbappé valt voor de voeten van Neymar en die maakt het van dichtbij af met een gekruist schot. PSG doet wat het moet doen. Ook de voorbereidende één-twee tussen Mbappé en Neymar mocht gezien worden. . Neymar treft meteen raak! Droomstart voor PSG! Een afgeblokt schot van Mbappé valt voor de voeten van Neymar en die maakt het van dichtbij af met een gekruist schot. PSG doet wat het moet doen. Ook de voorbereidende één-twee tussen Mbappé en Neymar mocht gezien worden.



6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Neymar van Paris Saint-Germain. 0, 1. goal Manchester United Paris Saint-Germain 67' 0 1

6' eerste helft, minuut 6. United heeft genoeg aan een punt om zich te plaatsen voor de 1/8e finales en dat uit zich voorlopig toch een beetje in hun spel. De thuisploeg begint afwachtend aan de wedstrijd. . United heeft genoeg aan een punt om zich te plaatsen voor de 1/8e finales en dat uit zich voorlopig toch een beetje in hun spel. De thuisploeg begint afwachtend aan de wedstrijd.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Daar gaan we! PSG brengt de wedstrijd tegen Manchester United op gang. . Aftrap Daar gaan we! PSG brengt de wedstrijd tegen Manchester United op gang.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:54 vooraf, 20 uur 54. Neemt PSG revanche voor thuisnederlaag? Bij PSG hebben ze geen goede herinneringen aan de heenwedstrijd tegen Manchester United. De Franse landskampioen ging op de openingsspeeldag op eigen veld onderuit met 1-2 na een spektakelstuk. Net als twee jaar geleden in de 1/8e finales was het Rashford die PSG toen de genadeslag toediende. . Neemt PSG revanche voor thuisnederlaag? Bij PSG hebben ze geen goede herinneringen aan de heenwedstrijd tegen Manchester United. De Franse landskampioen ging op de openingsspeeldag op eigen veld onderuit met 1-2 na een spektakelstuk. Net als twee jaar geleden in de 1/8e finales was het Rashford die PSG toen de genadeslag toediende.

20:54 vooraf, 20 uur 54.

20:49 vooraf, 20 uur 49. Puntenverlies voor PSG. PSG kwam afgelopen zaterdag in eigen land niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Bordeaux. Het tweede puntenverlies op rij na de uitnederlaag bij AS Monaco. Ondanks die 1 op 6 staat PSG na 12 speeldagen wel nog altijd op kop in de Ligue 1, met 2 punten meer dan Rijsel, Lyon, Monaco én Montpellier. . Puntenverlies voor PSG PSG kwam afgelopen zaterdag in eigen land niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Bordeaux. Het tweede puntenverlies op rij na de uitnederlaag bij AS Monaco. Ondanks die 1 op 6 staat PSG na 12 speeldagen wel nog altijd op kop in de Ligue 1, met 2 punten meer dan Rijsel, Lyon, Monaco én Montpellier.

20:49 vooraf, 20 uur 49. Leipzig op koers voor de 1/8e finales. Alexander Sørloth schenkt Leipzig in de extra tijd de volle buit. Met een knap afstandsschot zorgt hij voor de 3-4. Leipzig komt zo op 9 punten in Groep H, 3 meer dan PSG. De Franse landskampioen moet dus vol aan de bak op Old Trafford. . Leipzig op koers voor de 1/8e finales Alexander Sørloth schenkt Leipzig in de extra tijd de volle buit. Met een knap afstandsschot zorgt hij voor de 3-4. Leipzig komt zo op 9 punten in Groep H, 3 meer dan PSG. De Franse landskampioen moet dus vol aan de bak op Old Trafford.

20:45 vooraf, 20 uur 45. Hoe sneller we gekwalificeerd zijn, hoe beter. We willen deze wedstrijd én deze poule winnen. Ole Gunnar Solskjær. Hoe sneller we gekwalificeerd zijn, hoe beter. We willen deze wedstrijd én deze poule winnen. Ole Gunnar Solskjær

20:44 vooraf, 20 uur 44. Nog geen CL-goal voor Mbappé in 2020. Kylian Mbappé staat al bijna een jaar droog in de Champions League. Zijn laatste treffer op het kampioenenbal was vorig seizoen op 11 december in de laatste groepswedstrijd tegen Galatasaray, het werd toen 5-0. Afwachten dus of hij vanavond wel weer de weg naar doel vindt. Hij jaagt op zijn 100 e treffer voor PSG. . Nog geen CL-goal voor Mbappé in 2020 Kylian Mbappé staat al bijna een jaar droog in de Champions League. Zijn laatste treffer op het kampioenenbal was vorig seizoen op 11 december in de laatste groepswedstrijd tegen Galatasaray, het werd toen 5-0. Afwachten dus of hij vanavond wel weer de weg naar doel vindt. Hij jaagt op zijn 100 e treffer voor PSG.

20:43 Verratti en Neymar zijn er klaar voor. vooraf, 20 uur 43. Verratti en Neymar zijn er klaar voor.

20:43 vooraf, 20 uur 43. Goede week voor United. United heeft een goede week achter de rug. In de Champions League boekte het een vlotte 4-1-overwinning tegen Basaksehir en afgelopen zondag pakte het ook in de Premier League de volle buit na een straffe comebackzege tegen Southampton. Cavani viel toen in aan de rust bij een 2-0-achterstand en loodste United met 2 goals bijna op zijn ééntje naar zijn 8 e uitzege op een rij. . Goede week voor United United heeft een goede week achter de rug. In de Champions League boekte het een vlotte 4-1-overwinning tegen Basaksehir en afgelopen zondag pakte het ook in de Premier League de volle buit na een straffe comebackzege tegen Southampton. Cavani viel toen in aan de rust bij een 2-0-achterstand en loodste United met 2 goals bijna op zijn ééntje naar zijn 8e uitzege op een rij.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Basaksehir komt langszij! Het staat 3-3 in Istanboel. Met een heerlijke vrije trap maakt Kahveci zijn hattrick compleet. Goed nieuws voor PSG. . Basaksehir komt langszij! Het staat 3-3 in Istanboel. Met een heerlijke vrije trap maakt Kahveci zijn hattrick compleet. Goed nieuws voor PSG.

20:38 Een hoopgevende statistiek voor United. vooraf, 20 uur 38. Een hoopgevende statistiek voor United.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Kan PSG zich vanavond al plaatsen? Het antwoord is ja, maar dan moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Leipzig moet dan gelijkspelen bij Basaksehir (op 10 minuten van het einde leidt Leipzig met 2-3), terwijl PSG dan zelf met 2 goals verschil moet winnen op Old Trafford. Of met 1 doelpunt verschil als PSG dan zelf minstens 3 keer scoort. Door het voordeel in de onderlinge duels met United kan PSG dan niet meer gepasseerd worden door United én Leipzig, die op de laatste speeldag tegenover elkaar staan. . Kan PSG zich vanavond al plaatsen? Het antwoord is ja, maar dan moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Leipzig moet dan gelijkspelen bij Basaksehir (op 10 minuten van het einde leidt Leipzig met 2-3), terwijl PSG dan zelf met 2 goals verschil moet winnen op Old Trafford. Of met 1 doelpunt verschil als PSG dan zelf minstens 3 keer scoort. Door het voordeel in de onderlinge duels met United kan PSG dan niet meer gepasseerd worden door United én Leipzig, die op de laatste speeldag tegenover elkaar staan.

20:28 Verratti voor het eerst in de basis dit seizoen in de Champions League. vooraf, 20 uur 28. Verratti voor het eerst in de basis dit seizoen in de Champions League.

20:28 vooraf, 20 uur 28.

20:24 vooraf, 20 uur 24. Geen ruimte voor fouten bij PSG. Manchester United kan zich vanavond verzekeren van een plek in de 1/8e finales van de Champions League. Een punt volstaat voor de groepsleider tegen PSG, dat zich geen uitschuiver kan permitteren. Leipzig leidt op dit moment immers bij Basaksehir en springt zo voorlopig over de Franse kampioen naar de 2e plaats. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u. . Geen ruimte voor fouten bij PSG Manchester United kan zich vanavond verzekeren van een plek in de 1/8e finales van de Champions League. Een punt volstaat voor de groepsleider tegen PSG, dat zich geen uitschuiver kan permitteren. Leipzig leidt op dit moment immers bij Basaksehir en springt zo voorlopig over de Franse kampioen naar de 2e plaats. Volg de wedstrijd hier vanaf 21u.

20:24 - Vooraf Vooraf, 20 uur 24

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Alex Telles, Marcus Rashford, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Anthony Martial, Edinson Cavani Opstelling Manchester United Edinson Cavani, Anthony Martial, Fred, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Marcus Rashford, Alex Telles, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, David De Gea

Opstelling Paris Saint-Germain. Keylor Navas, Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Abdou Diallo, Marco Verratti, Danilo Pereira, Leandro Paredes, Neymar, Moise Kean, Kylian Mbappé Opstelling Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, Moise Kean, Neymar, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Marco Verratti, Abdou Diallo, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Alessandro Florenzi, Keylor Navas