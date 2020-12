LIVE: Club zit op rozen na strafschop van Vanaken

67' Gele kaart voor Aleksei Sutormin van FC Zenit tijdens tweede helft, minuut 67 Aleksei Sutormin FC Zenit

66' tweede helft, minuut 66. De ijverige, maar beperkte Soetormin gaat fors door op Ricca. Geel is de juiste straf voor zo'n onbesuisde tackle. . De ijverige, maar beperkte Soetormin gaat fors door op Ricca. Geel is de juiste straf voor zo'n onbesuisde tackle.

65' tweede helft, minuut 65. Semak voert al zijn vierde wissel door, terwijl Clement voorlopig niks wijzigt. Moesajev vervangt Koezjajev. . Semak voert al zijn vierde wissel door, terwijl Clement voorlopig niks wijzigt. Moesajev vervangt Koezjajev.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij FC Zenit, Leon Musaev erin, Daler Kuzyaev eruit wissel Daler Kuzyaev Leon Musaev

64' tweede helft, minuut 64. Het is een knappe prestatie van De Ketelaere. Een doelpunt maken en een strafschop afdwingen. Eddy Snelders. Het is een knappe prestatie van De Ketelaere. Een doelpunt maken en een strafschop afdwingen. Eddy Snelders

61' tweede helft, minuut 61. Alleen een ramp kan Club Brugge nu nog van een Europese overwintering houden. Kan dit aangeslagen Zenit drie keer scoren in amper een halfuur? . Alleen een ramp kan Club Brugge nu nog van een Europese overwintering houden. Kan dit aangeslagen Zenit drie keer scoren in amper een halfuur?

58' Doelpunt na strafschop tijdens tweede helft, minuut 58 door Hans Vanaken van Club Brugge. 2, 0. penalty Club Brugge FC Zenit 67' 2 0

58' tweede helft, minuut 58. Vanaken blijft kalm! Geen probleem voor Vanaken, die Kerzjakov naar de verkeerde kant stuurt en keurig zijn strafschop afwerkt. Club Brugge zit bij 2-0 op rozen! . Vanaken blijft kalm! Geen probleem voor Vanaken, die Kerzjakov naar de verkeerde kant stuurt en keurig zijn strafschop afwerkt. Club Brugge zit bij 2-0 op rozen!

56' tweede helft, minuut 56.

55' tweede helft, minuut 55. Strafschop voor Club! Koezjajev knabbelt aan de enkel van De Ketelaere. Gözübüyük twijfelt niet, dat is een strafschop! . Strafschop voor Club! Koezjajev knabbelt aan de enkel van De Ketelaere. Gözübüyük twijfelt niet, dat is een strafschop!

54' tweede helft, minuut 54. Mechele speelt een bal nogal ongelukkig weg. Invallers Mostovoj en Ozdojev begrijpen elkaar niet goed en dus kan Zenit geen gebruik maken van het weifelende Brugse optreden achterin. . Mechele speelt een bal nogal ongelukkig weg. Invallers Mostovoj en Ozdojev begrijpen elkaar niet goed en dus kan Zenit geen gebruik maken van het weifelende Brugse optreden achterin.

53' tweede helft, minuut 53. Zenit is begonnen met wat druk te zetten op Club Brugge. Tom Boudeweel. Zenit is begonnen met wat druk te zetten op Club Brugge. Tom Boudeweel

52' tweede helft, minuut 52. Als we de twee afgekeurde doelpunten negeren, heeft Zenit nog geen bal tussen de palen gemikt. . Als we de twee afgekeurde doelpunten negeren, heeft Zenit nog geen bal tussen de palen gemikt.

48' tweede helft, minuut 48. Weer afgekeurd! Mignolet tikt een voorzet van Kroegovoj tegen de arm van Koezjajev en zo vliegt de bal in doel. Ook deze goal telt niet. . Weer afgekeurd! Mignolet tikt een voorzet van Kroegovoj tegen de arm van Koezjajev en zo vliegt de bal in doel. Ook deze goal telt niet.

47' tweede helft, minuut 47. Driedubbele wissel. Semak was duidelijk niet tevreden na de eerste helft. Hij houdt Rakitski, Driussi en Erochin binnen en laat Ozdojev, Mostovoj en Kroegovoj aan de tweede beginnen. . Driedubbele wissel Semak was duidelijk niet tevreden na de eerste helft. Hij houdt Rakitski, Driussi en Erochin binnen en laat Ozdojev, Mostovoj en Kroegovoj aan de tweede beginnen.

46' tweede helft, minuut 46. Heel opwindend was het niet voor de rust, maar bij deze stand is dat niet zo erg. Kan Club Brugge in de tweede helft om te beginnen zijn derde plaats in de poule vrijwaren? . Heel opwindend was het niet voor de rust, maar bij deze stand is dat niet zo erg. Kan Club Brugge in de tweede helft om te beginnen zijn derde plaats in de poule vrijwaren?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:48 rust, 21 uur 48. De achterstand van Lazio doet er niet zo heel veel toe, want Club Brugge moet de Italianen sowieso nog verslaan om door te stoten in de Champions League. Het betekent wel dat Club ook nog kans maakt als het een gelijkmaker van Zenit slikt. . De achterstand van Lazio doet er niet zo heel veel toe, want Club Brugge moet de Italianen sowieso nog verslaan om door te stoten in de Champions League. Het betekent wel dat Club ook nog kans maakt als het een gelijkmaker van Zenit slikt.

21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij FC Zenit, Magomed Ozdoev erin, Aleksandr Erokhin eruit wissel Aleksandr Erokhin Magomed Ozdoev

21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij FC Zenit, Andrey Mostovoy erin, Sebastian Driussi eruit wissel Sebastian Driussi Andrey Mostovoy

21:47 rust, 21 uur 47. Vervanging bij FC Zenit, Danil Krugovoy erin, Yaroslav Rakytskyi eruit wissel Yaroslav Rakytskyi Danil Krugovoy

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Club Brugge is goed op weg om Europees te overwinteren. Dankzij een goal van De Ketelaere leidt het bij de rust met 1-0. . Rust Club Brugge is goed op weg om Europees te overwinteren. Dankzij een goal van De Ketelaere leidt het bij de rust met 1-0.

45' eerste helft, minuut 45.

45' eerste helft, minuut 45. Kerzjakov grabbelt naar een lage knal van Lang. Ondertussen staat Lazio op achterstand in Dortmund. . Kerzjakov grabbelt naar een lage knal van Lang. Ondertussen staat Lazio op achterstand in Dortmund.



44' eerste helft, minuut 44. Die voorste mannen van Club Brugge komen altijd goed druk zetten. Tom Boudeweel. Die voorste mannen van Club Brugge komen altijd goed druk zetten. Tom Boudeweel

43' eerste helft, minuut 43. De Ketelaere werkt bijzonder hard, ook in balverlies. Hij doet het puik als centrumspits, niet zijn natuurlijke positie. . De Ketelaere werkt bijzonder hard, ook in balverlies. Hij doet het puik als centrumspits, niet zijn natuurlijke positie.

40' Erochin wordt verzorgd. Zenit moet een van zijn betere spelers eventjes missen. Erochin stapt met de verzorgers naar de zijlijn, maar kan wel voortspelen. . eerste helft, minuut 40. Erochin wordt verzorgd Zenit moet een van zijn betere spelers eventjes missen. Erochin stapt met de verzorgers naar de zijlijn, maar kan wel voortspelen.

38' eerste helft, minuut 38. Kopstoot van Vanaken! Vanaken klimt hoog op een hoekschop en kopt net binnen het bereik van Kerzjakov. Het is echt het moment om het gaspedaal dieper in te drukken. . Kopstoot van Vanaken! Vanaken klimt hoog op een hoekschop en kopt net binnen het bereik van Kerzjakov. Het is echt het moment om het gaspedaal dieper in te drukken.

36' eerste helft, minuut 36.

36' eerste helft, minuut 36. Nu kan Club Brugge verder dromen! Tom Boudeweel. Nu kan Club Brugge verder dromen! Tom Boudeweel

35' eerste helft, minuut 35.

34' eerste helft, minuut 34.

33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Charles De Ketelaere van Club Brugge. 1, 0. goal Club Brugge FC Zenit 67' 1 0

32' eerste helft, minuut 32. Raak voor De Ketelaere! De Ketelaere en Lang zetten de turbo aan en versnellen de aanval. Ricca's voorzet wordt slecht verwerkt en zo kan De Ketelaere een hoek uitkiezen. Dat doet hij met veel overtuiging, want Kerzjakov heeft geen kans. 1-0! . Raak voor De Ketelaere! De Ketelaere en Lang zetten de turbo aan en versnellen de aanval. Ricca's voorzet wordt slecht verwerkt en zo kan De Ketelaere een hoek uitkiezen. Dat doet hij met veel overtuiging, want Kerzjakov heeft geen kans. 1-0!

30' eerste helft, minuut 30. Na een halfuur heeft Club zijn ticket voor de Europa League nog steeds virtueel beet. Omdat ook in Dortmund-Lazio nog geen goals zijn gevallen, is de tweede plek voorlopig onbereikbaar. . Na een halfuur heeft Club zijn ticket voor de Europa League nog steeds virtueel beet. Omdat ook in Dortmund-Lazio nog geen goals zijn gevallen, is de tweede plek voorlopig onbereikbaar.

27' eerste helft, minuut 27. Vanaken is zijn klare kijk de laatste tijd een beetje kwijt. Hij krijgt eerst de kans om te openen en daarna om uit te halen, maar kapt telkens terug. Zenit zet snel alles muurvast. . Vanaken is zijn klare kijk de laatste tijd een beetje kwijt. Hij krijgt eerst de kans om te openen en daarna om uit te halen, maar kapt telkens terug. Zenit zet snel alles muurvast.

26' eerste helft, minuut 26.

23' eerste helft, minuut 23. Oef! Afgekeurd! Azmoun legt de voorzet van Erochin door de benen van Mignolet, maar dat feestje gaat niet door. Erochin is vanuit buitenspelpositie vertrokken. . Oef! Afgekeurd! Azmoun legt de voorzet van Erochin door de benen van Mignolet, maar dat feestje gaat niet door. Erochin is vanuit buitenspelpositie vertrokken.

22' eerste helft, minuut 22. Kansje voor Dennis. Leuk een-tweetje tussen Dennis en Vormer. Er komt ook een schot van Dennis, dat afwijkt op de brede Rakitski. Een geduldige aanval met een halve kans op het einde. . Kansje voor Dennis Leuk een-tweetje tussen Dennis en Vormer. Er komt ook een schot van Dennis, dat afwijkt op de brede Rakitski. Een geduldige aanval met een halve kans op het einde.

20' eerste helft, minuut 20. Het komt hier moeilijk op gang. . Het komt hier moeilijk op gang.

17' eerste helft, minuut 17.

17' eerste helft, minuut 17. Poging van Lang. Zenit neemt even het heft in handen. Club Brugge reageert met een venijnig schot van Lang, dat door Prochin afgeblokt wordt. . Poging van Lang Zenit neemt even het heft in handen. Club Brugge reageert met een venijnig schot van Lang, dat door Prochin afgeblokt wordt.

De doelmannen hebben nog geen werk gehad.

14' eerste helft, minuut 14. Bij Zenit denken ze even dat ze een strafschop krijgen voor handspel, maar scheidsrechter Gözübüyük fluit voor buitenspel. Gelukkig maar, want de uitgestoken arm van Kossonou raakt wel degelijk de bal. . Bij Zenit denken ze even dat ze een strafschop krijgen voor handspel, maar scheidsrechter Gözübüyük fluit voor buitenspel. Gelukkig maar, want de uitgestoken arm van Kossonou raakt wel degelijk de bal.

13' eerste helft, minuut 13. Balanta geeft Malcom een lichte por in zijn rug. Daardoor komt diens schot er niet helemaal uit. . Balanta geeft Malcom een lichte por in zijn rug. Daardoor komt diens schot er niet helemaal uit.

12' eerste helft, minuut 12. We zien in de eerste minuten vooral twee ploegen die hun zelfvertrouwen proberen op te krikken. Club en Zenit bouwen zorgvuldig op, al levert het nog geen doelkansen op. . We zien in de eerste minuten vooral twee ploegen die hun zelfvertrouwen proberen op te krikken. Club en Zenit bouwen zorgvuldig op, al levert het nog geen doelkansen op.

10' Dennis heeft pijn. Bij een ingewikkelde dribbel glijdt Dennis omver. De Nigeriaan heeft zijn schouder bezeerd en blijft even liggen. Uiteindelijk lijkt het nogal mee te vallen. . eerste helft, minuut 10. Dennis heeft pijn Bij een ingewikkelde dribbel glijdt Dennis omver. De Nigeriaan heeft zijn schouder bezeerd en blijft even liggen. Uiteindelijk lijkt het nogal mee te vallen.

9' eerste helft, minuut 9.

7' eerste helft, minuut 7. Club Brugge is vrij aardig begonnen. Het tracht toch het initiatief te nemen. Eddy Snelders. Club Brugge is vrij aardig begonnen. Het tracht toch het initiatief te nemen. Eddy Snelders

6' eerste helft, minuut 6. Malcom snijdt gevaarlijk naar binnen, maar Azmoun pikt de bal mee in de verkeerde richting. . Malcom snijdt gevaarlijk naar binnen, maar Azmoun pikt de bal mee in de verkeerde richting.

4' eerste helft, minuut 4.

3' eerste helft, minuut 3. Club Brugge omsingelt de rechthoek van Zenit. Daar staat iedereen op elkaar gepakt en dus kan Vanaken zijn maatje Vormer niet bereiken. . Club Brugge omsingelt de rechthoek van Zenit. Daar staat iedereen op elkaar gepakt en dus kan Vanaken zijn maatje Vormer niet bereiken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Club Brugge staat op 90 minuten van een Europese lente. In eigen huis een puntje pakken tegen Zenit moet toch binnen de mogelijkheden liggen. . Aftrap! Club Brugge staat op 90 minuten van een Europese lente. In eigen huis een puntje pakken tegen Zenit moet toch binnen de mogelijkheden liggen.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:57 vooraf, 20 uur 57. De hymne van de Champions League galmt door een leeg Jan Breydel. Nog even en we kunnen eraan beginnen! . De hymne van de Champions League galmt door een leeg Jan Breydel. Nog even en we kunnen eraan beginnen!

20:52 vooraf, 20 uur 52. Geen van beide ploegen verkeert in bloedvorm. Club Brugge won slechts twee keer in zijn laatste acht wedstrijden en speelde drie keer gelijk. Zenit Sint-Petersburg legt precies dezelfde flauwe cijfers voor. . Geen van beide ploegen verkeert in bloedvorm. Club Brugge won slechts twee keer in zijn laatste acht wedstrijden en speelde drie keer gelijk. Zenit Sint-Petersburg legt precies dezelfde flauwe cijfers voor.

20:45 vooraf, 20 uur 45. We kunnen iets heel moois doen vandaag. Ik wil dan ook een gretige ploeg zien. Philippe Clement. We kunnen iets heel moois doen vandaag. Ik wil dan ook een gretige ploeg zien. Philippe Clement

20:35 Jubileum voor Vormer. Ruud Vormer bereikt vandaag een mijlpaal in zijn carrière. De 32-jarige Nederlander speelt vanavond zijn 500e wedstrijd als prof. Wordt het ook een feestelijke match? . vooraf, 20 uur 35. Jubileum voor Vormer Ruud Vormer bereikt vandaag een mijlpaal in zijn carrière. De 32-jarige Nederlander speelt vanavond zijn 500e wedstrijd als prof. Wordt het ook een feestelijke match?

Laten we hopen dat Michail Kerzjakov meer werk krijgt dan Hervé Koffi van Moeskroen vorig weekend.

20:06 vooraf, 20 uur 06. Met een puntje is Club Brugge mathematisch zeker van overwintering in de Europa League. Als blauw-zwart ook nog een kans wil behouden op de volgende ronde in de Champions League, moet het vanavond sowieso al een beter resultaat behalen dan Lazio in Dortmund. Bovendien moet er dan op de slotspeeldag zeker gewonnen worden van de Italianen. . Met een puntje is Club Brugge mathematisch zeker van overwintering in de Europa League. Als blauw-zwart ook nog een kans wil behouden op de volgende ronde in de Champions League, moet het vanavond sowieso al een beter resultaat behalen dan Lazio in Dortmund. Bovendien moet er dan op de slotspeeldag zeker gewonnen worden van de Italianen.

19:54 vooraf, 19 uur 54. Opstelling Zenit: geen Dzjoeba, wel Malcom. Club Brugge hoeft de beer Dzjoeba dus niet te vrezen, hij is niet beschikbaar voor Zenit-coach Semak. Malcom is er dan weer wel bij. De voormalige speler van Barcelona was in de heenwedstrijd nog out met een knieblessure, maar is sinds een week of drie fit. Voor de rest geen verrassingen bij de Russen. . Opstelling Zenit: geen Dzjoeba, wel Malcom Club Brugge hoeft de beer Dzjoeba dus niet te vrezen, hij is niet beschikbaar voor Zenit-coach Semak. Malcom is er dan weer wel bij. De voormalige speler van Barcelona was in de heenwedstrijd nog out met een knieblessure, maar is sinds een week of drie fit. Voor de rest geen verrassingen bij de Russen.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Opstelling Club Brugge: Dennis in de basis. Uiteraard kiest coach Clement in doel voor Simon Mignolet. Die krijgt Mechele, Kossounou, Ricca en Mata voor zich. Op het middenveld is er plaats voor Balanta, Vanaken en ervaren rot Vormer. De Ketelaere en Lang krijgen spitsbroer Dennis mee vooraan. . Opstelling Club Brugge: Dennis in de basis Uiteraard kiest coach Clement in doel voor Simon Mignolet. Die krijgt Mechele, Kossounou, Ricca en Mata voor zich. Op het middenveld is er plaats voor Balanta, Vanaken en ervaren rot Vormer. De Ketelaere en Lang krijgen spitsbroer Dennis mee vooraan.

19:36 vooraf, 19 uur 36. Club Brugge kan vanavond voor de derde keer in zijn geschiedenis twee groepswedstrijden tegen dezelfde ploeg winnen. Eerder gebeurde dat tegen CSKA Moskou in de Champions League van 1992-93 en tegen Rapid Wenen in 2005-06. . Club Brugge kan vanavond voor de derde keer in zijn geschiedenis twee groepswedstrijden tegen dezelfde ploeg winnen. Eerder gebeurde dat tegen CSKA Moskou in de Champions League van 1992-93 en tegen Rapid Wenen in 2005-06.

02-12-2020 02-12-2020.

14:05 vooraf, 14 uur 05. We zullen vechten voor de zege tegen Club Brugge. In de eerste confrontatie waren we te passief in de eerste helft. Morgen moeten we aanvallen vanaf de eerste minuut. Middenvelder Daler Koezjajev. We zullen vechten voor de zege tegen Club Brugge. In de eerste confrontatie waren we te passief in de eerste helft. Morgen moeten we aanvallen vanaf de eerste minuut. Middenvelder Daler Koezjajev

14:02 vooraf, 14 uur 02. We weten dat we moeten scoren. We zullen ons beste voetbal moeten brengen om het gewenste resultaat te behalen. Sergej Semak (coach Zenit). We weten dat we moeten scoren. We zullen ons beste voetbal moeten brengen om het gewenste resultaat te behalen. Sergej Semak (coach Zenit)

13:59 vooraf, 13 uur 59. Zenit Sint-Petersburg mist mogelijk sterkhouder Dzjoeba . De Russen, die al uitgeschakeld zijn voor de achtste finales van het kampioenenbal, doen er goed aan om met twee doelpunten verschil te winnen bij Club Brugge om zo in polepositie te komen voor de derde plaats en overwintering in de Europa League. De boomlange topspits Artjom Dzjoeba is onzeker voor het duel met blauw-zwart, zo verklaarde Zenit-coach Sergei Semak op de persconferentie daags voor de wedstrijd. . Zenit Sint-Petersburg mist mogelijk sterkhouder Dzjoeba De Russen, die al uitgeschakeld zijn voor de achtste finales van het kampioenenbal, doen er goed aan om met twee doelpunten verschil te winnen bij Club Brugge om zo in polepositie te komen voor de derde plaats en overwintering in de Europa League. De boomlange topspits Artjom Dzjoeba is onzeker voor het duel met blauw-zwart, zo verklaarde Zenit-coach Sergei Semak op de persconferentie daags voor de wedstrijd.



13:58 vooraf, 13 uur 58. Geen enkele Club-speler besmet. Goed nieuws voor Club Brugge, want geen enkele speler heeft positief getest op het coronavirus. Simon Deli, die zaterdag in de uitmatch tegen Excel Moeskroen (0-0) ontbrak met een blessure, nam dinsdagvoormiddag deel aan de groepstraining. Voor Club Brugge volstaat een gelijkspel tegen Zenit om zich te verzekeren van de derde plaats en overwintering in de Europa League. Ook de tweede plaats is mathematisch nog mogelijk. De Bruggelingen moeten daarvoor minstens 4 punten puren uit hun laatste twee CL-matchen. . Geen enkele Club-speler besmet Goed nieuws voor Club Brugge, want geen enkele speler heeft positief getest op het coronavirus. Simon Deli, die zaterdag in de uitmatch tegen Excel Moeskroen (0-0) ontbrak met een blessure, nam dinsdagvoormiddag deel aan de groepstraining.

Voor Club Brugge volstaat een gelijkspel tegen Zenit om zich te verzekeren van de derde plaats en overwintering in de Europa League. Ook de tweede plaats is mathematisch nog mogelijk. De Bruggelingen moeten daarvoor minstens 4 punten puren uit hun laatste twee CL-matchen.



13:51 vooraf, 13 uur 51. 6 op 6 tegen Zenit? In Rusland ging Club Brugge op de openingsspeeldag ietwat verrassend winnen met een doelpunt van Charles De Ketelaere in het ultieme slot. Nadien verliep het wat stroever voor Club en pakte het nog maar 1 puntje extra in de CL. De teller staat nu op 4 punten, dat zijn er 4 minder dan nummer 2, Lazio. Komen daar morgen nog drie punten bij? Club ontvangt Zenit om 21u. Volg alles op deze pagina. . 6 op 6 tegen Zenit? In Rusland ging Club Brugge op de openingsspeeldag ietwat verrassend winnen met een doelpunt van Charles De Ketelaere in het ultieme slot. Nadien verliep het wat stroever voor Club en pakte het nog maar 1 puntje extra in de CL. De teller staat nu op 4 punten, dat zijn er 4 minder dan nummer 2, Lazio.

Komen daar morgen nog drie punten bij? Club ontvangt Zenit om 21u. Volg alles op deze pagina.

13:51 vooraf, 13 uur 51. Champions League Club Brugge opent zijn Europese dans met winnende goal in extra tijd

13:51 - Vooraf Vooraf, 13 uur 51

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Odilon Kossounou, Federico Ricca, Dennis, Éder Balanta, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Noa Lang, Charles De Ketelaere Opstelling Club Brugge Charles De Ketelaere, Noa Lang, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Éder Balanta, Dennis, Federico Ricca, Odilon Kossounou, Brandon Mechele, Clinton Mata, Simon Mignolet

Opstelling FC Zenit. Mikhail Kerzhakov, Aleksei Sutormin, Danila Prokhin, Yaroslav Rakytskyi, Douglas Santos, Malcom, Wílmar Barrios, Daler Kuzyaev, Sebastian Driussi, Aleksandr Erokhin, Sardar Azmoun Opstelling FC Zenit Sardar Azmoun, Aleksandr Erokhin, Sebastian Driussi, Daler Kuzyaev, Wílmar Barrios, Malcom, Douglas Santos, Yaroslav Rakytskyi, Danila Prokhin, Aleksei Sutormin, Mikhail Kerzhakov