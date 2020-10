LIVE: Club Brugge en Lazio delen voorlopig de punten

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde. Het zit erop in het Jan Breydelstadion. In de tweede helft werd niet meer gescoord en dus delen Club Brugge en Lazio de punten. Met 4 op 6 hoeven ze in Brugge zeker niet ontevreden te zijn, al zat er vandaag zeker meer in tegen een onthoofd Lazio. . Einde Het zit erop in het Jan Breydelstadion. In de tweede helft werd niet meer gescoord en dus delen Club Brugge en Lazio de punten.

90+4' tweede helft, minuut 94. Reina raapt de bal op in de zestien na lang balbezit van Club. Nog 1 minuut. . Reina raapt de bal op in de zestien na lang balbezit van Club. Nog 1 minuut.

90+2' tweede helft, minuut 92. De goede tweede helft van Club Brugge krijgt geen kers op de taart voorlopig. Een punt is natuurlijk ook niet slecht tegen Lazio. . De goede tweede helft van Club Brugge krijgt geen kers op de taart voorlopig. Een punt is natuurlijk ook niet slecht tegen Lazio.

90+1' Vier minuten toegevoegde tijd. De blessuretijd is begonnen. Valt er nog een doelpunt uit de lucht? . tweede helft, minuut 91. Vier minuten toegevoegde tijd De blessuretijd is begonnen. Valt er nog een doelpunt uit de lucht?

89' tweede helft, minuut 89. Een slotoffensief komt er voorlopig niet van Club Brugge. Integendeel. Het is Lazio dat de jongste minuten de bal heeft. . Een slotoffensief komt er voorlopig niet van Club Brugge. Integendeel. Het is Lazio dat de jongste minuten de bal heeft.

88' tweede helft, minuut 88. Vervanging bij Club Brugge, Michael Krmencík erin, Dennis eruit wissel Dennis Michael Krmencík

88' tweede helft, minuut 88. Ook Krmencik staat nog klaar langs de zijlijn. De Tsjech komt in de plaats van Dennis, die al even uit de wedstrijd is verdwenen. . Ook Krmencik staat nog klaar langs de zijlijn. De Tsjech komt in de plaats van Dennis, die al even uit de wedstrijd is verdwenen.

88' tweede helft, minuut 88. Het wordt een serieuze boekhouding ondertussen: de volgende gele kaart is voor Rits na een obstructiefout. . Het wordt een serieuze boekhouding ondertussen: de volgende gele kaart is voor Rits na een obstructiefout.

88' Gele kaart voor Mats Rits van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 88 Mats Rits Club Brugge

86' tweede helft, minuut 86. Pereira krijgt veel te veel ruimte in de zestien. Gelukkig voor Club aarzelt de Braziliaanse Belg veel te lang. . Pereira krijgt veel te veel ruimte in de zestien. Gelukkig voor Club aarzelt de Braziliaanse Belg veel te lang.

85' tweede helft, minuut 85. Is Clement tevreden met een puntendeling? Daar lijkt het stilaan op... . Is Clement tevreden met een puntendeling? Daar lijkt het stilaan op...

84' tweede helft, minuut 84. Noa Lang is de eerste nieuwe naam bij Club Brugge. De Nederlander komt Charles De Ketelaere vervangen voor het slot. . Noa Lang is de eerste nieuwe naam bij Club Brugge. De Nederlander komt Charles De Ketelaere vervangen voor het slot.

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Club Brugge, Noa Lang erin, Charles De Ketelaere eruit wissel Charles De Ketelaere Noa Lang

82' tweede helft, minuut 82. De Ketelaere kapt zich in de zestien goed vrij. Zijn schot wijkt nog af op Hoedt en de bal valt op het dak van het doel. . De Ketelaere kapt zich in de zestien goed vrij. Zijn schot wijkt nog af op Hoedt en de bal valt op het dak van het doel.

81' tweede helft, minuut 81. Inzaghi wisselde al drie keer, Clement nog geen enkele keer. Waar wacht de trainer van Club nog op? . Inzaghi wisselde al drie keer, Clement nog geen enkele keer. Waar wacht de trainer van Club nog op?

79' tweede helft, minuut 79. Vormer mikt naast. De bal blijft hangen voor doel na een rommelige fase. Vormer krijgt hem niet tussen de palen. Wat een kans voor de Nederlander. . Vormer mikt naast De bal blijft hangen voor doel na een rommelige fase. Vormer krijgt hem niet tussen de palen. Wat een kans voor de Nederlander.

78' tweede helft, minuut 78. Goede redding Mignolet. Plots valt de bal goed voor Milinkovic-Savic. Mignolet komt goed uit zijn doel en houdt het leer met zijn borst uit zijn kooi. . Goede redding Mignolet Plots valt de bal goed voor Milinkovic-Savic. Mignolet komt goed uit zijn doel en houdt het leer met zijn borst uit zijn kooi.

77' tweede helft, minuut 77. Vormer vindt geen maat voor doel. Rits haalt de tegenactie eruit. Nog 13 minuten. . Vormer vindt geen maat voor doel. Rits haalt de tegenactie eruit. Nog 13 minuten.

76' tweede helft, minuut 76. Czyz komt te laat op Diatta: geel voor de invaller en een vrije trap voor Club Brugge op een gevaarlijke plaats. . Czyz komt te laat op Diatta: geel voor de invaller en een vrije trap voor Club Brugge op een gevaarlijke plaats.

76' tweede helft, minuut 76.

76' Gele kaart voor Szymon Czyz van SS Lazio tijdens tweede helft, minuut 76 Szymon Czyz SS Lazio

72' tweede helft, minuut 72. Een vrije trap van Pereira wordt in de zestien aangeraakt door Muriqi. Gevaarlijk is zijn kopbal niet. . Een vrije trap van Pereira wordt in de zestien aangeraakt door Muriqi. Gevaarlijk is zijn kopbal niet.

71' tweede helft, minuut 71. Lazio heeft het heel moeilijk in de tweede helft. Mignolet heeft nog geen werk om op te knappen gehad na de rust. . Lazio heeft het heel moeilijk in de tweede helft. Mignolet heeft nog geen werk om op te knappen gehad na de rust.

69' Gele kaart voor Dennis van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 69 Dennis Club Brugge

69' tweede helft, minuut 69. Dennis werkt Milinkovic-Savic tegen de grond op het middenveld. Geel! . Dennis werkt Milinkovic-Savic tegen de grond op het middenveld. Geel!

69' tweede helft, minuut 69. Vormer en Vanaken zetten een aardige combinatie op in de zestien. Het voorzet-schot van de Gouden Schoen is niet de juiste keuze. . Vormer en Vanaken zetten een aardige combinatie op in de zestien. Het voorzet-schot van de Gouden Schoen is niet de juiste keuze.

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij SS Lazio, Szymon Czyz erin, Felipe Caicedo eruit wissel Felipe Caicedo Szymon Czyz

67' tweede helft, minuut 67. Clement vraag om door te duwen nu. Tom Boudeweel op Radio 1. Clement vraag om door te duwen nu. Tom Boudeweel op Radio 1

67' tweede helft, minuut 67. Sobol mist. Opnieuw een goede kans voor blauw-zwart. Diatta haalt de achterlijn, zijn strakke voorzet wordt niet geraakt door Dennis en ook Sobol krijgt de bal er niet in voor een zo goed als leeg doel. . Sobol mist Opnieuw een goede kans voor blauw-zwart. Diatta haalt de achterlijn, zijn strakke voorzet wordt niet geraakt door Dennis en ook Sobol krijgt de bal er niet in voor een zo goed als leeg doel.

66' tweede helft, minuut 66.

65' tweede helft, minuut 65. Vormer bestookt het doel van Reina met voorzetten. Ze vallen net niet, maar Brugge blijft drukken. . Vormer bestookt het doel van Reina met voorzetten. Ze vallen net niet, maar Brugge blijft drukken.

65' tweede helft, minuut 65. Reina redt Lazio (bis). Brugge monopoliseert de bal op de helft van Lazio. Vormer vindt Rits voor de kooi, zijn kopbal wordt door Reina uit de hoek gehaald met een geweldige reflex. . Reina redt Lazio (bis) Brugge monopoliseert de bal op de helft van Lazio. Vormer vindt Rits voor de kooi, zijn kopbal wordt door Reina uit de hoek gehaald met een geweldige reflex.

62' tweede helft, minuut 62.

62' tweede helft, minuut 62. Nog een halfuur op de klok. Club Brugge is beter uit de kleedkamer gekomen. Het kreeg de beste kansen in de tweede helft, maar vergat af te maken. . Nog een halfuur op de klok. Club Brugge is beter uit de kleedkamer gekomen. Het kreeg de beste kansen in de tweede helft, maar vergat af te maken.

59' tweede helft, minuut 59. Akpa Akpro gaat in het boekje van Taylor. Hij kwam duidelijk te laat op Vanaken. . Akpa Akpro gaat in het boekje van Taylor. Hij kwam duidelijk te laat op Vanaken.

58' Gele kaart voor Jean-Daniel Akpa Akpro van SS Lazio tijdens tweede helft, minuut 58 Jean-Daniel Akpa Akpro SS Lazio

58' tweede helft, minuut 58. Hoelang wacht Clement in de tweede helft om te wisselen? In de Champions League mag 5 keer gewisseld worden, met Schrijvers, Okereke, Badji, Lang en Krmencik zit nog heel wat aanvallend talent op de bank. . Hoelang wacht Clement in de tweede helft om te wisselen? In de Champions League mag 5 keer gewisseld worden, met Schrijvers, Okereke, Badji, Lang en Krmencik zit nog heel wat aanvallend talent op de bank.

56' tweede helft, minuut 56. De wedstrijd van Fares zit erop. Hij wordt vervangen door Muriqi, die zich tijdens de rust fel aan het opwarmen was. . De wedstrijd van Fares zit erop. Hij wordt vervangen door Muriqi, die zich tijdens de rust fel aan het opwarmen was.

56' tweede helft, minuut 56. Vervanging bij SS Lazio, Vedat Muriqi erin, Mohamed Fares eruit wissel Mohamed Fares Vedat Muriqi

55' tweede helft, minuut 55. Club blijft komen. Club Brugge is goed begonnen aan de tweede helft. De Ketelaere vindt Vanaken aan de tweede paal, de Gouden Schoen lepelt het leer niet in doel, maar ernaast. . Club blijft komen Club Brugge is goed begonnen aan de tweede helft. De Ketelaere vindt Vanaken aan de tweede paal, de Gouden Schoen lepelt het leer niet in doel, maar ernaast.

54' tweede helft, minuut 54.

53' tweede helft, minuut 53. Dit was een grote kans! Tom Boudeweel op Radio 1. Dit was een grote kans! Tom Boudeweel op Radio 1

53' tweede helft, minuut 53. Reina redt Lazio. Uitstekende kans voor Dennis na een subtiele pass van Rits. Reina komt goed uit zijn doel en voorkomt de 2-1. . Reina redt Lazio Uitstekende kans voor Dennis na een subtiele pass van Rits. Reina komt goed uit zijn doel en voorkomt de 2-1.

49' tweede helft, minuut 49. De Ketelaere is even groggy na een luchtduel met Hoedt. Taylor legt het spel even stil. . De Ketelaere is even groggy na een luchtduel met Hoedt. Taylor legt het spel even stil.

47' tweede helft, minuut 47. De Ketelaere mist zijn controle in de zestien. De baan naar het doel lag zomaar open. . De Ketelaere mist zijn controle in de zestien. De baan naar het doel lag zomaar open.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bal rolt opnieuw in het Jan Breydelstadion. Bij Lazio is de Braziliaanse Belg Andreas Pereira in de ploeg gekomen voor Patric. Wat brengt de tweede helft? . Tweede helft De bal rolt opnieuw in het Jan Breydelstadion. Bij Lazio is de Braziliaanse Belg Andreas Pereira in de ploeg gekomen voor Patric. Wat brengt de tweede helft?



46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:49 rust, 21 uur 49. Club Brugge kan in de tweede helft gewoon opnieuw beginnen. Alles is nog mogelijk! Eddy Snelders op Radio 1. Club Brugge kan in de tweede helft gewoon opnieuw beginnen. Alles is nog mogelijk! Eddy Snelders op Radio 1

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij SS Lazio, Andreas Pereira erin, Patric eruit wissel Patric Andreas Pereira

45+4' eerste helft eerste helft, minuut 49 match afgelopen

45+4' eerste helft, minuut 49. Rust. Na een niet al te denderende eerste helft is het voorlopig 1-1 tussen Club Brugge en Lazio. Correa opende fraai de score, Vanaken maakte gelijk vanaf de stip. . Rust Na een niet al te denderende eerste helft is het voorlopig 1-1 tussen Club Brugge en Lazio. Correa opende fraai de score, Vanaken maakte gelijk vanaf de stip.

45+4' eerste helft, minuut 49. Mignolet moest in de eerste helft geen bal pakken. Ook op een schotje van Akpa Akpro moet het Brugse sluitstuk niet in actie komen. . Mignolet moest in de eerste helft geen bal pakken. Ook op een schotje van Akpa Akpro moet het Brugse sluitstuk niet in actie komen.

45' eerste helft, minuut 45. Hoedt maait Dennis omver op het middenveld. Geel voor de Nederlander. . Hoedt maait Dennis omver op het middenveld. Geel voor de Nederlander.

45' Gele kaart voor Wesley Hoedt van SS Lazio tijdens eerste helft, minuut 45 Wesley Hoedt SS Lazio

44' eerste helft, minuut 44. Caicedo ligt aangeslagen in de zestien van Mignolet. Het lijkt al bij al wel mee te vallen. . Caicedo ligt aangeslagen in de zestien van Mignolet. Het lijkt al bij al wel mee te vallen.

44' eerste helft, minuut 44.

43' eerste helft, minuut 43.

42' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 42 door Hans Vanaken van Club Brugge. 1, 1. penalty Club Brugge SS Lazio einde 1 1

41' eerste helft, minuut 41. Vanaken maakt er 1-1. Hans Vanaken stuurt Reina de verkeerde kant uit en maakt er 1-1 van. Alles te herdoen! . Vanaken maakt er 1-1 Hans Vanaken stuurt Reina de verkeerde kant uit en maakt er 1-1 van. Alles te herdoen!

41' eerste helft, minuut 41. Strafschop voor Club Brugge. Scheidsrechter Taylor onderzoekt een potentiële penaltyfase. Hij legt de bal op de stip na een fout van Patric op Rits in de zestien. . Strafschop voor Club Brugge Scheidsrechter Taylor onderzoekt een potentiële penaltyfase. Hij legt de bal op de stip na een fout van Patric op Rits in de zestien.

40' Gele kaart voor Patric van SS Lazio tijdens eerste helft, minuut 40 Patric SS Lazio

39' eerste helft, minuut 39. Fares laat de bal zomaar liggen na een snelle counter van de Romeinen. Club Brugge ontsnapt aan de 0-2. . Fares laat de bal zomaar liggen na een snelle counter van de Romeinen. Club Brugge ontsnapt aan de 0-2.

39' eerste helft, minuut 39. Dennis glijdt weg, maar versiert toch nog een hoekschop. Kan Club hier iets mee doen? Het antwoord is neen. . Dennis glijdt weg, maar versiert toch nog een hoekschop. Kan Club hier iets mee doen? Het antwoord is neen.

38' eerste helft, minuut 38. Brugge heeft meer balbezit dan Lazio, maar veel doet blauw-zwart er niet mee. Het staat goed bij de bezoekers... . Brugge heeft meer balbezit dan Lazio, maar veel doet blauw-zwart er niet mee. Het staat goed bij de bezoekers...

36' eerste helft, minuut 36. Een opstootje in de zestien wordt door Taylor opgelost zonder kaarten. De wedstrijd ligt nu wel erg vaak stil. . Een opstootje in de zestien wordt door Taylor opgelost zonder kaarten. De wedstrijd ligt nu wel erg vaak stil.

36' eerste helft, minuut 36.

35' eerste helft, minuut 35. Fares heeft zijn revanche beet op Diatta. Ook hij krijgt geel. . Fares heeft zijn revanche beet op Diatta. Ook hij krijgt geel.

35' Gele kaart voor Mohamed Fares van SS Lazio tijdens eerste helft, minuut 35 Mohamed Fares SS Lazio

35' eerste helft, minuut 35. Een blinde voorzet van Sobol raakt niet tot bij De Ketelaere. De youngster stond ook niet goed gepositioneerd. . Een blinde voorzet van Sobol raakt niet tot bij De Ketelaere. De youngster stond ook niet goed gepositioneerd.

34' eerste helft, minuut 34. Dekkingsfout bij blauw-zwart. Marusic vindt Caicedo voor doel. Mignolet haalt opgelucht adem, want diens kopbal gaat naast. Ze stonden met z'n tweeën helemaal vrij in de zestien, Club komt goed weg. . Dekkingsfout bij blauw-zwart Marusic vindt Caicedo voor doel. Mignolet haalt opgelucht adem, want diens kopbal gaat naast. Ze stonden met z'n tweeën helemaal vrij in de zestien, Club komt goed weg.

32' eerste helft, minuut 32. Diatta loopt in de val van Fares en krijgt daarvoor een gele kaart. In de herhaling wordt duidelijk dat hij wel degelijk te laat komt. . Diatta loopt in de val van Fares en krijgt daarvoor een gele kaart. In de herhaling wordt duidelijk dat hij wel degelijk te laat komt.

32' Gele kaart voor Krépin Diatta van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 32 Krépin Diatta Club Brugge

31' eerste helft, minuut 31. Het eerste halfuur zit erop. Brugge kwam één keer in de buurt van Pepe Reina. De Spanjaard kent voorlopig een rustige avond. . Het eerste halfuur zit erop. Brugge kwam één keer in de buurt van Pepe Reina. De Spanjaard kent voorlopig een rustige avond.

30' eerste helft, minuut 30. Het is zoeken en tasten met heel het elftal van Lazio voor je. Eddy Snelders op Radio 1. Het is zoeken en tasten met heel het elftal van Lazio voor je. Eddy Snelders op Radio 1

28' eerste helft, minuut 28. Vormer kan de bal net niet meepikken na een goede Brugse combinatie door het midden. De thuisploeg komt beter in de wedstrijd, zo lijkt het toch. . Vormer kan de bal net niet meepikken na een goede Brugse combinatie door het midden. De thuisploeg komt beter in de wedstrijd, zo lijkt het toch.

28' eerste helft, minuut 28.

25' eerste helft, minuut 25. Het is voorlopig ook niet de wedstrijd van Vanaken. De Brugse draaischijf vindt De Ketelaere niet en dat leek toch zo moeilijk niet. . Het is voorlopig ook niet de wedstrijd van Vanaken. De Brugse draaischijf vindt De Ketelaere niet en dat leek toch zo moeilijk niet.

24' eerste helft, minuut 24. Matta zet zijn studs op de voet van Correa. Taylor houdt de gele kaart op zak en hier komt de rechtsachter van Club goed weg. . Matta zet zijn studs op de voet van Correa. Taylor houdt de gele kaart op zak en hier komt de rechtsachter van Club goed weg.

23' eerste helft, minuut 23. Bijna 1-1. Diatta laat zijn mannetje ter plaatse en brengt strak voor. De bal komt met wat geluk bij De Ketelaere, die net naast mikt. . Bijna 1-1 Diatta laat zijn mannetje ter plaatse en brengt strak voor. De bal komt met wat geluk bij De Ketelaere, die net naast mikt.

21' eerste helft, minuut 21. Er was geen sprake van een strafschop! Eddy Snelders op Radio 1. Er was geen sprake van een strafschop! Eddy Snelders op Radio 1

21' eerste helft, minuut 21. Dennis gaat liggen in de zestien. Taylor schat goed in, geen penalty voor Club. . Dennis gaat liggen in de zestien. Taylor schat goed in, geen penalty voor Club.



19' eerste helft, minuut 19. Caicedo claimt een hoekschop nadat zijn kopbal was afgeweken op het hoofd van Sobol. Scheidsrechter Taylor geeft de bal aan Mignolet. . Caicedo claimt een hoekschop nadat zijn kopbal was afgeweken op het hoofd van Sobol. Scheidsrechter Taylor geeft de bal aan Mignolet.

18' eerste helft, minuut 18. Ook Vormer deelt in de malaise. Hij mikt een simpele bal zomaar buiten. . Ook Vormer deelt in de malaise. Hij mikt een simpele bal zomaar buiten.

17' eerste helft, minuut 17.

17' eerste helft, minuut 17. Er komt niet meteen een Brugs antwoord. De thuisploeg holt achter de feiten aan. . Er komt niet meteen een Brugs antwoord. De thuisploeg holt achter de feiten aan.

14' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 14 door Joaquin Correa van SS Lazio. 0, 1. goal Club Brugge SS Lazio einde 0 1

14' eerste helft, minuut 14. Lazio op voorsprong. Correa krijgt te veel tijd en ruimte op de rand van de zestien. Mignolet heeft geen enkele kans op de plaatsbal van de Argentijn: 0-1. . Lazio op voorsprong Correa krijgt te veel tijd en ruimte op de rand van de zestien. Mignolet heeft geen enkele kans op de plaatsbal van de Argentijn: 0-1.

13' eerste helft, minuut 13.

13' eerste helft, minuut 13. Mata heeft veel overtredingen nodig voorlopig. Zijn wedstrijdbegin is net als in Sint-Petersburg niet overtuigend. . Mata heeft veel overtredingen nodig voorlopig. Zijn wedstrijdbegin is net als in Sint-Petersburg niet overtuigend.

12' eerste helft, minuut 12. Er is nog niet echt veel gebeurd. Tom Boudeweel op Radio 1. Er is nog niet echt veel gebeurd. Tom Boudeweel op Radio 1

10' eerste helft, minuut 10. De Ketelaere vindt Vormer in de zestien. De aanvoerder van blauw-zwart komt niet tot een schot. . De Ketelaere vindt Vormer in de zestien. De aanvoerder van blauw-zwart komt niet tot een schot.

7' eerste helft, minuut 7. Het Brugse begin is niet denderend te noemen. Mata trapt een pass richting Diatta zomaar over de zijlijn. . Het Brugse begin is niet denderend te noemen. Mata trapt een pass richting Diatta zomaar over de zijlijn.

5' eerste helft, minuut 5.

5' eerste helft, minuut 5. Dreiging Correa. Correa duikt goed door de buitenspelval, maar Kossounou is goed gevolgd. Met het schotje van de Argentijn heeft Mignolet geen problemen. . Dreiging Correa Correa duikt goed door de buitenspelval, maar Kossounou is goed gevolgd. Met het schotje van de Argentijn heeft Mignolet geen problemen.

3' eerste helft, minuut 3. Het spel ligt stil voor een blessurebehandeling van Fares. Nog meer problemen kan coach Simone Inzaghi missen als kiespijn. . Het spel ligt stil voor een blessurebehandeling van Fares. Nog meer problemen kan coach Simone Inzaghi missen als kiespijn.

2' eerste helft, minuut 2. Lazio speelt vanavond in opvallend groene uitrusting. Het babyblauw is in Rome gebleven. . Lazio speelt vanavond in opvallend groene uitrusting. Het babyblauw is in Rome gebleven.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Er is afgetrapt in het Jan Breydelstadion. Pakt Club Brugge 6 op 6 tegen een gehavend Lazio? . Aftrap Er is afgetrapt in het Jan Breydelstadion. Pakt Club Brugge 6 op 6 tegen een gehavend Lazio?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:59 vooraf, 20 uur 59. De indrukwekkende hymne van de Champions League weergalmt in het lege Jan Breydelstadion. Iedereen is er klaar voor! . De indrukwekkende hymne van de Champions League weergalmt in het lege Jan Breydelstadion. Iedereen is er klaar voor!

20:50 vooraf, 20 uur 50. De opwarming van de spelers zit erop. Ruud Vormer pept zichzelf en zijn ploegmaats nog eens op bij het naar binnen gaan. . De opwarming van de spelers zit erop. Ruud Vormer pept zichzelf en zijn ploegmaats nog eens op bij het naar binnen gaan.

20:50 Leeg Jan Breydel brengt Brugge geen geluk. Slechte statistiek voor Club Brugge: het verloor dit seizoen 4 van de 6 wedstrijden in het lege Jan Breydelstadion. Ook vanavond oogt het Brugse stadion akelig leeg. . vooraf, 20 uur 50. Leeg Jan Breydel brengt Brugge geen geluk Slechte statistiek voor Club Brugge: het verloor dit seizoen 4 van de 6 wedstrijden in het lege Jan Breydelstadion. Ook vanavond oogt het Brugse stadion akelig leeg.

20:44 vooraf, 20 uur 44. Van de 11 basisspelers van Lazio zijn er 10 international. De jongste speler is 24 jaar, het zijn dus allemaal jongens met ervaring die ons gemakkelijk in slaap kunnen wiegen. Philippe Clement vlak voor de wedstrijd. Van de 11 basisspelers van Lazio zijn er 10 international. De jongste speler is 24 jaar, het zijn dus allemaal jongens met ervaring die ons gemakkelijk in slaap kunnen wiegen. Philippe Clement vlak voor de wedstrijd

20:00 vooraf, 20 uur . Pereira op de bank bij onthoofd Lazio. Lazio mist vanavond heel wat grote namen en dat is ook te zien aan de opstelling. Met Wesley Hoedt (ex-Antwerp) en Sergej Milinkovic-Savic (ex-Racing Genk) staat er toch nog wat bekend volk tussen de lijnen. Door de vele afwezigen zitten heel wat jonge jongens op de Italiaanse bank. Ook Andreas Pereira, die pas in laatste instantie in Brugge arriveerde, mag niet aan de wedstrijd beginnen. . Pereira op de bank bij onthoofd Lazio Lazio mist vanavond heel wat grote namen en dat is ook te zien aan de opstelling. Met Wesley Hoedt (ex-Antwerp) en Sergej Milinkovic-Savic (ex-Racing Genk) staat er toch nog wat bekend volk tussen de lijnen.

19:50 vooraf, 19 uur 50. Club met De Ketelaere en Kossounou. Philippe Clement kiest voorin net als tegen Zenit voor Charles De Ketelaere naast Dennis en Diatta. Achterin krijgt de jonge Kossounou de voorkeur op Mechele. Deli is opnieuw fit en komt meteen in de basis. In doel keert Mignolet terug, Horvath zit op de bank naast onder meer Krmencik, Lang, Schrijvers, Okereke en Badji. Van aanvallende weelde gesproken... . Club met De Ketelaere en Kossounou Philippe Clement kiest voorin net als tegen Zenit voor Charles De Ketelaere naast Dennis en Diatta. Achterin krijgt de jonge Kossounou de voorkeur op Mechele.

16:44 vooraf, 16 uur 44. Alle Club-spelers testen negatief. Bij Club Brugge is COVID-19 vanavond geen thema. Alle spelers hebben negatief getest. "Positief nieuws dus", meldt de media-afdeling van blauw-zwart. Dat betekent dus dat doelman Mignolet, verdediger Kossounou en aanvaller Krmencik deel uitmaken van de spelerskern tegen Lazio. . Alle Club-spelers testen negatief Bij Club Brugge is COVID-19 vanavond geen thema. Alle spelers hebben negatief getest. "Positief nieuws dus", meldt de media-afdeling van blauw-zwart.

13:35 vooraf, 13 uur 35. Pereira is er toch bij in Brugge. Andreas Pereira heeft zich toch nog bij de selectie van Lazio gevoegd voor de match van vanavond tegen Club Brugge. De Belgische Braziliaan was aanvankelijk in Rome gebleven, maar volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport was de coronatest van de aanvallende middenvelder vals positief. Pereira maakt een goede kans om vanavond aan de aftrap te komen als vervanger voor Luis Alberto. De regisseur van de Romeinen is een van de vele coronaslachtoffers bij Lazio, net als goaltjesdief Immobile. De 24-jarige Pereira is geboren in Duffel en groeide op in ons land. Hij is de zoon van ex-voetballer Marcos Pereira, die voor een handvol Belgische clubs uitkwam. Pereira voetbalde als jeugdspeler bij Lommel en PSV en trok op zijn 16e naar Manchester United. Daar kon hij zich nooit écht doorzetten. Sinds dit seizoen komt hij uit voor Lazio. . Pereira is er toch bij in Brugge Andreas Pereira heeft zich toch nog bij de selectie van Lazio gevoegd voor de match van vanavond tegen Club Brugge. De Belgische Braziliaan was aanvankelijk in Rome gebleven, maar volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport was de coronatest van de aanvallende middenvelder vals positief.

06:41 De Lazio-delegatie verkende dinsdagavond het Brugse veld:. vooraf, 06 uur 41. De Lazio-delegatie verkende dinsdagavond het Brugse veld:

06:31 vooraf, 06 uur 31. We hadden deze situatie niet verwacht. Na de overwinning tegen Borussia Dortmund vorige week wilden we hier in België opnieuw op ons best voor de dag komen. Maar wie ook tegen Club Brugge zal spelen: hij zal het beste van zichzelf geven. We zitten in een noodsituatie, maar ik ben vol vertrouwen. Lazio-coach Simone Inzaghi. We hadden deze situatie niet verwacht. Na de overwinning tegen Borussia Dortmund vorige week wilden we hier in België opnieuw op ons best voor de dag komen. Maar wie ook tegen Club Brugge zal spelen: hij zal het beste van zichzelf geven. We zitten in een noodsituatie, maar ik ben vol vertrouwen. Lazio-coach Simone Inzaghi

06:28 vooraf, 06 uur 28. Zonder Immobile en Alberto. Onder anderen goaltjesdief Ciro Immobile en spelmaker Luis Alberto ontbreken, al liet Lazio-coach Simone Inzaghi gisterenavond op de persconferentie optekenen dat hij hoopt nog een beroep te kunnen doen op enkele spelers die dinsdag in Rome achterbleven. . Zonder Immobile en Alberto Onder anderen goaltjesdief Ciro Immobile en spelmaker Luis Alberto ontbreken, al liet Lazio-coach Simone Inzaghi gisterenavond op de persconferentie optekenen dat hij hoopt nog een beroep te kunnen doen op enkele spelers die dinsdag in Rome achterbleven.

06:27 vooraf, 06 uur 27. Start Club met 6 op 6? Club Brugge krijgt vanavond - vanaf 21u - in een leeg Jan Breydelstadion een uitgelezen kans om met 6 op 6 aan de Champions League te beginnen. Door een corona-uitbraak en diverse blessures beschikken de Romeinen van Lazio over amper 16 spelers. . Start Club met 6 op 6? Club Brugge krijgt vanavond - vanaf 21u - in een leeg Jan Breydelstadion een uitgelezen kans om met 6 op 6 aan de Champions League te beginnen. Door een corona-uitbraak en diverse blessures beschikken de Romeinen van Lazio over amper 16 spelers.

28-10-2020 28-10-2020.

21:28 vooraf, 21 uur 28. Club Brugge is klaar voor Lazio, dat wellicht flink wat coronabesmettingen heeft. Club Brugge is klaar voor Lazio, dat wellicht flink wat coronabesmettingen heeft

16:10 vooraf, 16 uur 10. Gaat ook Lazio voor de bijl? Na de zege van vorige weekend in Sint-Petersburg (2-1) gaat Club Brugge op zoek naar een tweede driepunter. Legt de Belgische landskampioen ook Lazio over de knie? De Italianen wonnen vorige week van groepsfavoriet Borussia Dortmund (3-1). . Gaat ook Lazio voor de bijl? Na de zege van vorige weekend in Sint-Petersburg (2-1) gaat Club Brugge op zoek naar een tweede driepunter. Legt de Belgische landskampioen ook Lazio over de knie? De Italianen wonnen vorige week van groepsfavoriet Borussia Dortmund (3-1).

16:10 - Vooraf Vooraf, 16 uur 10

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Odilon Kossounou, Simon Deli, Krépin Diatta, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Mats Rits, Eduard Sobol, Dennis, Charles De Ketelaere Opstelling Club Brugge Charles De Ketelaere, Dennis, Eduard Sobol, Mats Rits, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Krépin Diatta, Simon Deli, Odilon Kossounou, Clinton Mata, Simon Mignolet

Opstelling SS Lazio. José Manuel Reina, Patric, Wesley Hoedt, Francesco Acerbi, Adam Marusic, Sergej Milinkovic-Savic, Marco Parolo, Jean-Daniel Akpa Akpro, Mohamed Fares, Joaquin Correa, Felipe Caicedo Opstelling SS Lazio Felipe Caicedo, Joaquin Correa, Mohamed Fares, Jean-Daniel Akpa Akpro, Marco Parolo, Sergej Milinkovic-Savic, Adam Marusic, Francesco Acerbi, Wesley Hoedt, Patric, José Manuel Reina