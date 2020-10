LIVE: Witsel en Meunier in vieze papieren in Stadio Olimpico

Fase per fase

Fase per fase

71' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 71 door Erling Haaland van Borussia Dortmund. 2, 1. goal SS Lazio Borussia Dortmund 73' 2 1

71' tweede helft, minuut 71. Haaland geeft Dortmund weer hoop! Haaland brengt Dortmund weer helemaal in de wedstrijd. Hij haalt in één tijd verschroeiend uit op een voorzet van Reyna en jaagt de aansluitingstreffer hoog in doel. . Haaland geeft Dortmund weer hoop! Haaland brengt Dortmund weer helemaal in de wedstrijd. Hij haalt in één tijd verschroeiend uit op een voorzet van Reyna en jaagt de aansluitingstreffer hoog in doel.



68' tweede helft, minuut 68. Dubbele wissel bij Lazio. Muriqi en Akp-Akpro komen op het veld, Correa en Milinkovic-Savid mogen gaan rusten. . Dubbele wissel bij Lazio. Muriqi en Akp-Akpro komen op het veld, Correa en Milinkovic-Savid mogen gaan rusten.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij SS Lazio, Vedat Muriqi erin, Joaquin Correa eruit wissel Joaquin Correa Vedat Muriqi

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij SS Lazio, Jean-Daniel Akpa Akpro erin, Sergej Milinkovic-Savic eruit wissel Sergej Milinkovic-Savic Jean-Daniel Akpa Akpro

67' tweede helft, minuut 67. Guerreiro te onbesuisd. Dortmund legt eindelijk nog eens een goede combinatie op de mat. De bal komt uiteindelijk bij Guerreiro, maar die kan zijn schot niet laag houden. . Guerreiro te onbesuisd Dortmund legt eindelijk nog eens een goede combinatie op de mat. De bal komt uiteindelijk bij Guerreiro, maar die kan zijn schot niet laag houden.

65' tweede helft, minuut 65. Lucien Favre voelt dat er iets moet gebeuren en gooit Brandt in de strijd. Voor Pszczek zit de wedstrijd erop. . Lucien Favre voelt dat er iets moet gebeuren en gooit Brandt in de strijd. Voor Pszczek zit de wedstrijd erop.

65' tweede helft, minuut 65. Vervanging bij Borussia Dortmund, Julian Brandt erin, Lukasz Piszczek eruit wissel Lukasz Piszczek Julian Brandt

64' tweede helft, minuut 64.

62' tweede helft, minuut 62. Giovanni Reyna loopt tegen een gele kaart aan. De tijd begint stilaan te dringen voor Dortmund. Kunnen de Duitsers het tij nog keren? . Giovanni Reyna loopt tegen een gele kaart aan. De tijd begint stilaan te dringen voor Dortmund. Kunnen de Duitsers het tij nog keren?

62' Gele kaart voor Giovanni Reyna van Borussia Dortmund tijdens tweede helft, minuut 62 Giovanni Reyna Borussia Dortmund

61' Gele kaart voor Thomas Delaney van Borussia Dortmund tijdens tweede helft, minuut 61 Thomas Delaney Borussia Dortmund

57' tweede helft, minuut 57. Dortmund probeert zich in de match te knokken, maar het blijft opletten voor de tegenstoten van Lazio. Hummels kan maar net voorkomen dat Correa kan uithalen. . Dortmund probeert zich in de match te knokken, maar het blijft opletten voor de tegenstoten van Lazio. Hummels kan maar net voorkomen dat Correa kan uithalen.

54' tweede helft, minuut 54.

52' tweede helft, minuut 52. Wesley Hoedt, die we nog kennen van bij Antwerp, mag invallen bij Lazio. Hij neemt de plaats van Luiz Felipe. Die moet noodgedwongen naar de kant met een blessure. . Wesley Hoedt, die we nog kennen van bij Antwerp, mag invallen bij Lazio. Hij neemt de plaats van Luiz Felipe. Die moet noodgedwongen naar de kant met een blessure.

51' tweede helft, minuut 51. Vervanging bij SS Lazio, Wesley Hoedt erin, Luiz Felipe eruit wissel Luiz Felipe Wesley Hoedt

50' tweede helft, minuut 50. Haaland haalt uit. Het is voorlopig nog niet de wedstrijd van Haaland, maar daar wil de Noor duidelijk verandering in brengen. Hij snijdt vanaf rechts goed naar binnen en haalt uit. Strakosha pareert het schot met een prima redding. . Haaland haalt uit Het is voorlopig nog niet de wedstrijd van Haaland, maar daar wil de Noor duidelijk verandering in brengen. Hij snijdt vanaf rechts goed naar binnen en haalt uit. Strakosha pareert het schot met een prima redding.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Lazio trapt de tweede helft op gang. Bij Dortmund zien we één nieuwe naam: Giovanni Reyna. De 17-jarige neemt de plaats in van zijn leeftijdsgenoot Jude Bellingham. . 2e helft Lazio trapt de tweede helft op gang. Bij Dortmund zien we één nieuwe naam: Giovanni Reyna. De 17-jarige neemt de plaats in van zijn leeftijdsgenoot Jude Bellingham.

45' tweede helft tweede helft, minuut 45 match begonnen

21:46 rust, 21 uur 46. Vervanging bij Borussia Dortmund, Giovanni Reyna erin, Jude Bellingham eruit wissel Jude Bellingham Giovanni Reyna

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Voorlopig een sombere avond voor Rode Duivels Witsel en Meunier. Halfweg staan ze met Borussia Dortmund 2-0 in het krijt op het veld van Lazio. Immobile opende al vroeg de score, Luiz Felipe verdubbelde de voorsprong. . Rust Voorlopig een sombere avond voor Rode Duivels Witsel en Meunier. Halfweg staan ze met Borussia Dortmund 2-0 in het krijt op het veld van Lazio. Immobile opende al vroeg de score, Luiz Felipe verdubbelde de voorsprong.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. Een afgeweken schot van Witsel is geen enkel probleem voor Strakosha. Het is allemaal te povertjes bij Dortmund. . Een afgeweken schot van Witsel is geen enkel probleem voor Strakosha. Het is allemaal te povertjes bij Dortmund.

42' eerste helft, minuut 42. Luis Alberto gaat als eerste met geel in het boekje van scheidsrechter Clément Turpin. Het is een al bij al sportieve wedstrijd, zonder bitsige duels. . Luis Alberto gaat als eerste met geel in het boekje van scheidsrechter Clément Turpin. Het is een al bij al sportieve wedstrijd, zonder bitsige duels.

42' Gele kaart voor Luis Alberto van SS Lazio tijdens eerste helft, minuut 42 Luis Alberto SS Lazio

42' eerste helft, minuut 42. De eerste helft loopt op zijn laatste benen en Dortmund probeert er toch nog iets van te maken. Maar al te vaak loopt het mis bij de Duitsers. . De eerste helft loopt op zijn laatste benen en Dortmund probeert er toch nog iets van te maken. Maar al te vaak loopt het mis bij de Duitsers.

38' eerste helft, minuut 38. Lazio is baas. Luis Alberto mag het nu eens proberen met een vrije trap. Dortmund kan de bal wegwerken, maar Lazio recupereert meteen. De bezoekers moeten de wedstrijd lijdzaam ondergaan. . Lazio is baas Luis Alberto mag het nu eens proberen met een vrije trap. Dortmund kan de bal wegwerken, maar Lazio recupereert meteen. De bezoekers moeten de wedstrijd lijdzaam ondergaan.

36' eerste helft, minuut 36. Dortmund raakt niet onder de druk uit. Lazio blijft de hoekschoppen opstapelen. Een corner van Luis Alberto gaat bijna rechtstreeks binnen, Hitz kan de bal nog net over doel tikken. De daaropvolgende hoekschop levert niks op. . Dortmund raakt niet onder de druk uit. Lazio blijft de hoekschoppen opstapelen. Een corner van Luis Alberto gaat bijna rechtstreeks binnen, Hitz kan de bal nog net over doel tikken. De daaropvolgende hoekschop levert niks op.

34' eerste helft, minuut 34. Lazio heeft alles netjes onder controle. De thuisploeg dwingt nog eens een hoekschop af, maar dit keer levert die geen goal op. Een afgeweken schot van Lucas Leiva leidt wel tot een nieuwe hoekschop. . Lazio heeft alles netjes onder controle. De thuisploeg dwingt nog eens een hoekschop af, maar dit keer levert die geen goal op. Een afgeweken schot van Lucas Leiva leidt wel tot een nieuwe hoekschop.

29' eerste helft, minuut 29. Meunier laat het liggen. Dortmund komt nog eens piepen. Haaland brengt de bal laag voor doel. Daar heeft Meunier tijd en ruimte, maar hij plaatst de bal in één tijd naast. Hier zat veel meer in voor de bezoekers. . Meunier laat het liggen Dortmund komt nog eens piepen. Haaland brengt de bal laag voor doel. Daar heeft Meunier tijd en ruimte, maar hij plaatst de bal in één tijd naast. Hier zat veel meer in voor de bezoekers.

25' eerste helft, minuut 25.

23' eerste helft, minuut 23. Luiz Felipe laat Lazio weer juichen! Lazio heeft de smaak te pakken en diept de voorsprong verder uit. Luiz Felipe kopt raak op een hoekschop. Komt Dortmund dit nog te boven? . Luiz Felipe laat Lazio weer juichen! Lazio heeft de smaak te pakken en diept de voorsprong verder uit. Luiz Felipe kopt raak op een hoekschop. Komt Dortmund dit nog te boven?



23' Owngoal tijdens eerste helft, minuut 23 door Marwin Hitz van SS Lazio. 2, 0. own goal SS Lazio Borussia Dortmund 73' 2 0

23' eerste helft, minuut 23. Ook Hitz mag zijn kunnen tonen. Na een slechte controle van Hummels kan Correa plots alleen op doel afgaan, maar krijgt zijn schot niet voorbij de Dortmund-doelman. . Ook Hitz mag zijn kunnen tonen. Na een slechte controle van Hummels kan Correa plots alleen op doel afgaan, maar krijgt zijn schot niet voorbij de Dortmund-doelman.

21' eerste helft, minuut 21. Guerreiro botst op Strakosha. Plots dan toch een grote kans voor Dortmund. Haaland geeft de bal goed mee aan Guerreiro. Die baant zich een weg in de zestien, maar krijgt de bal niet voorbij Strakosha. Tweede knappe redding van de Lazio-doelman. . Guerreiro botst op Strakosha Plots dan toch een grote kans voor Dortmund. Haaland geeft de bal goed mee aan Guerreiro. Die baant zich een weg in de zestien, maar krijgt de bal niet voorbij Strakosha. Tweede knappe redding van de Lazio-doelman.

15' eerste helft, minuut 15. Immobile blijft een belangrijk wapen van Lazio. Bij Borussia is het steevast alle hens aan dek als de spits met de bal aan de haal gaat. Hummels kan een nieuwe poging van de Italiaan nog net afblokken. . Immobile blijft een belangrijk wapen van Lazio. Bij Borussia is het steevast alle hens aan dek als de spits met de bal aan de haal gaat. Hummels kan een nieuwe poging van de Italiaan nog net afblokken.

15' eerste helft, minuut 15.

11' eerste helft, minuut 11. Strakosha voorkomt snelle gelijkmaker. Dortmund reageert op een hoekschop van Sancho. De kopbal van Piszczek is bijzonder gevaarlijk, Strakosha kan de bal nog net over doel tikken. De daaropvolgende hoekschop levert geen gevaar op. . Strakosha voorkomt snelle gelijkmaker Dortmund reageert op een hoekschop van Sancho. De kopbal van Piszczek is bijzonder gevaarlijk, Strakosha kan de bal nog net over doel tikken. De daaropvolgende hoekschop levert geen gevaar op.

9' eerste helft, minuut 9.

8' eerste helft, minuut 8.

6' eerste helft, minuut 6. Immobile treft meteen raak! Droomstart voor Lazio! Na balverlies van Meunier gaat het bij de thuisploeg razendsnel naar Immobile en die werkt het feilloos af. Dortmund meteen op achtervolgen aangewezen. . Immobile treft meteen raak! Droomstart voor Lazio! Na balverlies van Meunier gaat het bij de thuisploeg razendsnel naar Immobile en die werkt het feilloos af. Dortmund meteen op achtervolgen aangewezen.



6' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 6 door Ciro Immobile van SS Lazio. 1, 0. goal SS Lazio Borussia Dortmund 73' 1 0

1' eerste helft, minuut 1. Er is meteen al een probleem met de bal. Hummels keilt het kleinood over de zijlijn. Geen vlekkeloze start van dit CL-duel. . Er is meteen al een probleem met de bal. Hummels keilt het kleinood over de zijlijn. Geen vlekkeloze start van dit CL-duel.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Borussia Dortmund brengt de bal aan het rollen in het Stadio Olimpico. . Aftrap Borussia Dortmund brengt de bal aan het rollen in het Stadio Olimpico.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:05 vooraf, 21 uur 05. Lazio komt een eerste keer opzetten, maar de voorzet van Fares mist kwaliteit. Het is nog wat zoeken in deze openingsfase. . Lazio komt een eerste keer opzetten, maar de voorzet van Fares mist kwaliteit. Het is nog wat zoeken in deze openingsfase.

De sfeer zit goed bij Borussia.

20:43 vooraf, 20 uur 43. Immobile tegen zijn ex-ploeg. Bij Dortmund wordt het vooraan uitkijken naar Haaland, bij Lazio kijken ze voor doelpunten toch vooral naar Immobile. Voor de Italiaanse spits wordt het een bijzondere wedstrijd. Hij speelde in het seizoen 2014-2015 nog voor Borussia. . Immobile tegen zijn ex-ploeg Bij Dortmund wordt het vooraan uitkijken naar Haaland, bij Lazio kijken ze voor doelpunten toch vooral naar Immobile. Voor de Italiaanse spits wordt het een bijzondere wedstrijd. Hij speelde in het seizoen 2014-2015 nog voor Borussia.

20:41 vooraf, 20 uur 41. Dortmund heeft zijn start in de Bundesliga niet gemist. Met 9 op 12 staat het derde, op 1 punt van leider Red Bull Leipzig. Borussia ging dit seizoen wel al 2 keer onderuit, in de Supercup tegen Bayern München en op de tweede speeldag van de Bundesliga op bezoek bij Augsburg. . Dortmund heeft zijn start in de Bundesliga niet gemist. Met 9 op 12 staat het derde, op 1 punt van leider Red Bull Leipzig. Borussia ging dit seizoen wel al 2 keer onderuit, in de Supercup tegen Bayern München en op de tweede speeldag van de Bundesliga op bezoek bij Augsburg.

20:40 vooraf, 20 uur 40. Zwakke competitiestart voor Lazio. Lazio is in eigen land niet goed begonnen aan de competitie met amper 4 punten na 4 wedstrijden. Het team van Simone Inzaghi staat daarmee pas 15e in de Serie A. Afgelopen zaterdag ging het nog met 3-0 de boot in bij Sampdoria. . Zwakke competitiestart voor Lazio Lazio is in eigen land niet goed begonnen aan de competitie met amper 4 punten na 4 wedstrijden. Het team van Simone Inzaghi staat daarmee pas 15e in de Serie A. Afgelopen zaterdag ging het nog met 3-0 de boot in bij Sampdoria.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Dortmund stootte vorig seizoen door tot de 1/8e finales van de Champions League. Daarin werd het uitgeschakeld door het PSG van Thomas Meunier, die intussen dus de overstap maakte naar de Borussen. . Dortmund stootte vorig seizoen door tot de 1/8e finales van de Champions League. Daarin werd het uitgeschakeld door het PSG van Thomas Meunier, die intussen dus de overstap maakte naar de Borussen.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Oude bekenden Milinkovic en Marusic bij Lazio. Geen Jordan Lukaku meer bij Lazio, hij wordt dit seizoen uitgeleend aan Antwerp. Maar met Sergej Milinkovic-Savic zien we wel nog een bekend gezicht bij de Italianen. De Serviër speelde in het seizoen 2014-2015 nog voor Racing Genk. Adam Marusic kennen we dan weer van zijn passages bij KV Kortrijk en KV Oostende. . Oude bekenden Milinkovic en Marusic bij Lazio Geen Jordan Lukaku meer bij Lazio, hij wordt dit seizoen uitgeleend aan Antwerp. Maar met Sergej Milinkovic-Savic zien we wel nog een bekend gezicht bij de Italianen. De Serviër speelde in het seizoen 2014-2015 nog voor Racing Genk. Adam Marusic kennen we dan weer van zijn passages bij KV Kortrijk en KV Oostende.

Het gaat snel voor de 17-jarige Jude Bellingham. Vorig seizoen speelde hij nog met Birmingham City in de Championship, de Engelse tweede klasse. Vanavond maakt hij zijn debuut in de Champions League met Borussia Dortmund.

20:08 vooraf, 20 uur 08. Lazio maakt rentree na 13 jaar. In dezelfde poule van Club Brugge staat vanavond ook het duel tussen Lazio Roma en Borussia Dortmund op het menu. Lazio zit voor het eerst sinds 2007 nog eens in de groepsfase van de Champions League, Dortmund is er voor het derde jaar op rij bij. Volg de wedstrijd hier. . Lazio maakt rentree na 13 jaar In dezelfde poule van Club Brugge staat vanavond ook het duel tussen Lazio Roma en Borussia Dortmund op het menu. Lazio zit voor het eerst sinds 2007 nog eens in de groepsfase van de Champions League, Dortmund is er voor het derde jaar op rij bij. Volg de wedstrijd hier.

20:08 - Vooraf Vooraf, 20 uur 08

Opstelling SS Lazio. Thomas Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Francesco Acerbi, Adam Marusic, Sergej Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Mohamed Fares, Joaquin Correa, Ciro Immobile Opstelling SS Lazio Ciro Immobile, Joaquin Correa, Mohamed Fares, Luis Alberto, Lucas Leiva, Sergej Milinkovic-Savic, Adam Marusic, Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Patric, Thomas Strakosha

Opstelling Borussia Dortmund. Marwin Hitz, Lukasz Piszczek, Mats Hummels, Thomas Delaney, Thomas Meunier, Jude Bellingham, Axel Witsel, Raphaël Guerreiro, Jadon Sancho, Erling Haaland, Marco Reus Opstelling Borussia Dortmund Marco Reus, Erling Haaland, Jadon Sancho, Raphaël Guerreiro, Axel Witsel, Jude Bellingham, Thomas Meunier, Thomas Delaney, Mats Hummels, Lukasz Piszczek, Marwin Hitz