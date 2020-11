Real Madrid haalt opgelucht adem na nipte zege tegen Inter

Real Madrid - Inter Milaan kort samengevat

Inter houdt het spannend met snelle aansluiting

Zowel Real als Inter hadden hun start in deze Champions League compleet gemist, maar dat was niet te merken aan het voetbal in de eerste helft. Beide ploegen speelden met open vizier en lieten veel ruimtes. Dat leverde een boeiende pot voetbal met veel kansen op.

Hazard was de architect van de eerste mogelijkheid, maar Asensio raakte niet voorbij Handanovic. Wat later mikte Valverde nipt over. Inter antwoordde met een kopbal van Barella bovenop de deklat. Kroos probeerde het met een voorzichtig afstandsschot, terwijl Vidal het zijnet haast stuktrapte met een regelrechte bom.

Even voor het halfuur stak Hakimi Real een handje toe. Hij speelde slap terug op Handanovic en dat had Benzema geroken. De spits was sneller bij de bal en maakte de 1-0. Ramos buffelde enkele minuten later de 2-0 in doel, maar Lautaro gunde de Madrilenen geen tijd om te vieren. Hij verzilverde een heerlijke hakbal van Barella.