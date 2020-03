Dortmund gooit bonus te grabbel, PSG stoot door naar kwartfinale CL

Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund kort samengevat

Neymar en Bernat zetten Dortmund voor het blok

PSG speelt het met veel metier uit

Die van Dortmund kwamen zo scherp uit de kleedkamer dat de Parijzenaars er even van schrokken, maar ze herstelden zich vrij snel. PSG had zijn zaakjes verdedigend bijzonder goed in orde, waardoor de bezoekers amper een doelkans bij elkaar konden harken. Er slopen dan ook heel wat slordigheden in het spel van de Duitsers.

Met nog een halfuur op de klok begonnen Tuchel en Favre met hun pionnen te schuiven. Mbappé moest met zijn snelheid gebruik maken van de ruimtes, terwijl Hazard en Witsel baan ruimden voor Brandt en Reyna. Hoewel Brandt een paar keer schuchter uithaalde van buiten de rechthoek, was het meer en meer PSG dat het tempo bepaalde.

In een griezelig vlakke sfeer kwam de wedstrijd bijna tot stilstand. Dortmund leek zich neer te leggen bij de uitschakeling, al gingen de poppen nog één keertje aan het dansen. Neymar duwde zijn neus tegen die van Can, waarna hij na een zetje van de Duitser theatraal neerging. De rode kaart voor Can was meteen het laatste wapenfeit.