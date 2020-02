LIVE: Enthousiast Atalanta, met Castagne op de bank, leidt tegen Valencia

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. Feest in San Siro voor de Atalanta-supporters, want halfweg leidt hun team met 2-0 tegen Valencia. Hateboer opende al na een kwartier de score en kort voor de rust verdubbelde Ilicic de voorsprong. Valencia had weinig in de pap te brokken, Torres kwam het dichtst bij een treffer met een schot op de paal.

45' eerste helft, minuut 45. 1 minuut extra. Kan Valencia nog iets goedmaken in de eerste helft of volgt er straks een moment van bezinning in de kleedkamer?

42' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 42 door Josip Ilicic van Atalanta. 2, 0. goal Atalanta Valencia CF 2 0

41' eerste helft, minuut 41. Ilicic brengt Valencia op 2-0! Het sprookje van Atalanta blijft duren. Met een verschroeiende knal vanaf de rand van de zestien laat Ilicic doelman Domenech kansloos achter. Wat een goal!

40' eerste helft, minuut 40. Met de rust in zicht wordt Atalanta toch weer wat gevaarlijker. Ilicic brengt Gomez alleen voor Domenech, maar de kapitein kan zijn schot niet kadreren. Een doelpunt had het sowieso niet opgeleverd, want er is gevlagd voor buitenspel.

39' eerste helft, minuut 39.

37' eerste helft, minuut 37. Eindelijk nog eens een prik van Atalanta. De Roon komt met wat meeval in balbezit en waagt zijn kans met een harde knal. Zijn schot zoeft over doel.

35' eerste helft, minuut 35. 1-1 hangt in de lucht. Valencia groeit in de wedstrijd en kruipt steeds dichter bij de 1-1. Gaya stuurt Guedes weg op links. Die probeert het vanuit een scherpe hoek, maar ziet zijn poging voorlangs gaan. Mangala komt net te laat inglijden aan de tweede paal. Opnieuw komt Atalanta goed weg.

31' eerste helft, minuut 31. Torres laat de 1-1 liggen. Plots dan toch alle hens aan dek bij Atalanta! Na een snel genomen vrije trap komt Torres opeens alleen voor Gollini, maar hij mikt op de paal. Hier kruipt de thuisploeg toch door het oog van de naald.

29' eerste helft, minuut 29. Atalanta laat het initiatief aan Valencia, maar dat vangt er nog steeds bitter weinig mee aan. De Spanjaarden vinden mede door hun steriele spel geen openingen in de Italiaanse organisatie.

27' eerste helft, minuut 27. Valencia doet weinig met zijn balbezit. Gaya trapt een slappe voorzet in de handen van Gollini. Atalanta staat verdiend op voorsprong en wordt niet bedreigd.

21' eerste helft, minuut 21. Atalanta blijft ook na de 1-0 voor de aanval kiezen. Na alweer een goede combinatie mag Gosens het proberen, maar zijn schot strandt in het zijnet.

19' eerste helft, minuut 19.

18' eerste helft, minuut 18. Atalanta bulkt van het vertrouwen. De thuisploeg begon vrank en vrij aan de wedstrijd en de openingstreffer lijkt de thuisploeg nu helemaal vleugels te geven. Valencia heeft daarentegen nog niet voor doelgevaar kunnen zorgen.

16' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 16 door Hans Hateboer van Atalanta. 1, 0. goal Atalanta Valencia CF 1 0

16' eerste helft, minuut 16. Hateboer opent de score! San Siro ontploft, want Atalanta staat op voorsprong! Gomez brengt de bal goed voor doel en Hateboer geeft Domenech van dichtbij het nakijken. Zijn eerste treffer in de Champions League, Valencia moet achtervolgen.

11' eerste helft, minuut 11. Valencia probeert het laken iets meer naar zich toe te trekken, maar voorlopig zijn de Spanjaarden te slordig om Atalanta in de problemen te brengen.

11' eerste helft, minuut 11.

8' eerste helft, minuut 8. Pasalic laat de 1-0 liggen! Valencia ontsnapt aan een vroege achterstand. Na een knappe combinatie komt Pasalic alleen voor Domenech. Hij heeft de hoek voor het uitkiezen, maar doet dat niet secuur genoeg en Domenech brengt redding voor de bezoekers. Hier zat veel meer in!

4' eerste helft, minuut 4. Atalanta krijgt meteen een kans op een vrije trap net buiten de zestien. Een klus voor Gomez, maar die ziet zijn schot over het doel van Domenech vliegen.

3' eerste helft, minuut 3. Bij Atalanta is er op de valreep nog een wissel gebeurd. Niet Djimsiti, maar Caldara staat in de basis bij de Italianen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De balt rolt in San Siro! De Atalanta-fans hebben massaal de tocht van Bergamo naar Milaan gemaakt. Schreeuwen zij hun team naar winst tegen Valencia?

20:53 vooraf, 20 uur 53. Pirlo is op de afspraak. Niemand minder dan Andrea Pirlo is naar San Siro afgezakt om deze wedstrijd bij te wonen. De Italiaan kent dit stadion natuurlijk als geen ander als ex-speler van Inter en AC Milan.

20:36 vooraf, 20 uur 36. Ook bij Valencia is er maar 1 wijziging in vergelijking met hun competitiewedstrijd tegen Atletico Madrid. De geschorste Gabriel Paulista verdwijnt uit de basis, Diakhaby komt aan de aftrap.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Geen Castagne in de basis. Timothy Castagne raakte afgelopen zaterdag niet van de Atalanta-bank in de wedstrijd tegen AS Roma. Ook vanavond moet hij vrede nemen met een plaats op de bank. In vergelijking met de competitiewedstrijd tegen Roma is er maar 1 wijziging bij Atalanta: Pasalic komt in de basis, Zapata verhuist naar de bank.

20:29 vooraf, 20 uur 29. Valencia hield Atletico Madrid afgelopen vrijdag nog op een 2-2-gelijkspel, maar grijpt als 7e in de stand voorlopig wel naast een Europees ticket. Ook de Copa del Rey werd geen succes voor de Spaanse topclub. Valencia ging er in de kwartfinales uit tegen Granada.

20:27 vooraf, 20 uur 27. Atalanta had afgelopen weekend een goede generale repetitie voor dit Europees duel. Thuis tegen AS Roma won het met 2-1. Atalanta staat daardoor na 24 speeldagen iets comfortabeler op de 4e plaats, nummer 5 AS Roma telt nu al 6 punten achterstand. Nummer 3 Inter telt wel al 9 punten meer dan Atalanta.

20:21 vooraf, 20 uur 21. Kan Atalanta blijven verrassen? Van alle clubs in de 1/8e finales van de Champions League is Atalanta Bergamo toch een beetje de vreemde eend in de bijt. Vanavond begint de Italiaanse ploeg aan zijn tweeluik tegen Valencia. Volg de wedstrijd hier.

Opstelling Atalanta. Pierluigi Gollini, Rafael Tolói, Mattia Caldara, Jose Luis Palomino, Hans Hateboer, Marten de Roon, Mario Pasalic, Remo Freuler, Robin Gosens, Josip Ilicic, Alejandro Gómez Opstelling Atalanta Alejandro Gómez, Josip Ilicic, Robin Gosens, Remo Freuler, Mario Pasalic, Marten de Roon, Hans Hateboer, Jose Luis Palomino, Mattia Caldara, Rafael Tolói, Pierluigi Gollini

Opstelling Valencia CF. Jaume Domenech, Daniel Wass, Mouctar Diakhaby, Eliaquim Mangala, José Luis Gayá, Ferrán Torres, Daniel Parejo, Geoffrey Kondogbia, Carlos Soler, Maximiliano Gómez, Gonçalo Guedes Opstelling Valencia CF Gonçalo Guedes, Maximiliano Gómez, Carlos Soler, Geoffrey Kondogbia, Daniel Parejo, Ferrán Torres, José Luis Gayá, Eliaquim Mangala, Mouctar Diakhaby, Daniel Wass, Jaume Domenech