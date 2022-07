Engeland komt met de schrik vrij en rekent in verlengingen af met Spanje

De Engelsen hadden tot vanavond weinig problemen gehad met hun tegenstand. De ploeg kwam uit de groepsfase met 3 gewonnen wedstrijden, 3 clean sheets en 14 gescoorde doelpunten.



Met Spanje had het gastland meer moeilijkheden. De Spanjaarden begonnen hevig aan de wedstrijd en dankzij hoog drukzetten, kregen de Engelsen weinig ruimte om te voetballen. Spanje was baas over de bal en de betere ploeg.



10 minuten voor rust was er bijna de verlossing voor Engeland. Ellen White scoorde de openingstreffer, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel.



In de tweede helft bleef Spanje dominant en verzorgd spelen. Na een vloeiende aanval maakte Gonzalez het dan ook eens af. 0-1.

De Lionesses met de rug tegen de muur.



Het slotoffensief van de Engelsen leek te laat te komen, maar in de laatste 10 minuten was het dan toch prijs. Toone verlengde een kopbal in doel en forceerde op die manier verlengingen.



Onder impuls van het Engelse thuispubliek trokken de Lionesses steeds meer het laken naar zich toe in het extra halfuur. Een knap schot van Stanway van net buiten de 16 legde de 2-1 eindstand vast. In de halve finale wacht België of Zweden.