Gastland Engeland begint met zuinige zege tegen Oostenrijk aan EK voetbal

Gastland Engeland en Oostenrijk werkten de openingswedstrijd van het EK af in een uitverkocht Old Trafford. Dat zorgde voor de nodige sfeer waardoor Engeland in de wolken was in de openingsfase. Oostenrijk begon dan weer alert, maar kon het gastland niet in gevaar brengen. Het duurde niet lang

voor de Lionesses wakker werden en hun ritme vonden.

Het werd al snel duidelijk dat topscorer Ellen White vaak het eindstation moest worden van een actie, maar toch kwam de openingsgoal niet van haar.

In de 16e minuut zette Beth Mead de 1-0 op het scorebord. Na zwak wegwerken van Oostenrijk belandde de bal bij Fran Kirby die Mead alleen voor doel zette. De aanvalster kon goed controleren en lobte de bal over keepster Manuela Zinsberger. Carina Wenninger probeerde nog weg te werken, maar kwam te laat.

Op het einde van de eerste helft kwam Oostenrijk nog goed weg, want weer was het Kirby die een Engelse aanvalster alleen voor doel kon zetten. Nu slaagde Zinsberger erin om het schot van Lauren Hemp te stoppen.

In de eerste helft kwam Oostenrijk niet aan voetballen toe, maar in de tweede helft brachten ze de Engelse voorsprong in gevaar. Zo kwam Barbara Dunst met een knappe uithaal dicht bij een gelijkmaker, maar doelvrouw Mary Earps hield haar netten schoon.

Ook Julia Hickelsberger probeerde het nog eens met een afstandsschot, maar weer was het Earps die een stokje stak voor de gelijkmaker. Engeland kende een moeilijke tweede helft, maar hield toch stand tegen een gretig Oostenrijk.