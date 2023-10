Marcel Sabitzer schenkt Oostenrijk belangrijke driepunter in groep van de Belgen

De Oostenrijkers hebben gedaan wat ze moesten doen tegen Azerbeidzjan. Niet meer, maar ook niet minder.



In het Tofiq Bahramov Stadion werd verwacht dat de bezoekers uit Oostenrijk van begin tot einde gingen domineren, maar de thuisploeg verweerde zich voor de ogen van het thuispubliek met veel passie.



Het veldoverwicht was dan ook nagenoeg in evenwicht, maar Oostenrijk flitste net iets meer en net iets beter in het aanvallend compartiment. Zo trapte Azerbeidzjan-verdediger Mammadov net na de rust in de val in zijn eigen zestien meter.

Het verdict: penalty.

Een koud kunstje voor kapitein Marcel Sabitzer, die ook al een elfmeter scoorde tegen onze Duivels. De ban was gebroken, maar meer spektakel kwam er niet.

Oostenrijk klimt zo opnieuw op gelijke hoogte met de Belgen. Een belangrijke ontwikkeling in de strijd om groepswinst met de Belgen.