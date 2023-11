Nederland plaatst zich voor EK na overwinning zonder glans

Het was een bizarre sfeer vooraf vanavond in de Johan Cruijff ArenA.

Nederland kon zich met een overwinning plaatsen voor het EK, terwijl Ierland enkel nog kans maakte via de play-offs. Om daarin terecht te komen zou het voor de Ieren goed zijn dat Nederland zich plaatste, en dus dat ze zelf vandaag verloren. Een speciale situatie dus.

Het was dan ook Nederland dat het scherpst begon, al na 11 minuten knalde Wout Weghorst fantastisch binnen aan de eerste paal.

Vooral in de tweede helft ging Nederland, op sleeptouw genomen door een sterke Xavi Simons, op zoek naar de dubbele voorsprong. Verder dan een schot op de paal kwamen onze noorderburen echter niet.

Het leek zelfs nog helemaal fout te gaan toen ex-Anderlecht-doelman Bart Verbruggen pijnlijk de mist in ging op een schot uit de tweede lijn. Gelukkig voor hem was er voorafgaand buitenspel, waardoor de treffer van Idah niet doorging.

Op het einde was het nog even zweten voor Nederland, maar ook zij zijn er dus bij komende zomer in Duitsland.