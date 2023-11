14-0! Frankrijk boekt grootste zege ooit tegen Gibraltar, Mbappé scoort heerlijke verre lob

Frankrijk, dat al zeker was van groepswinst, heeft zijn fans een gala-avond geschonken tegen Gibraltar. De Fransen haalden de voet niet van het gaspedaal en wonnen met 14-0 tegen de hulploze bezoekers. Het is de grootste Franse overwinning ooit, net als de grootste zege ooit in een kwalificatiewedstrijd voor een EK. Bij Frankrijk werd Warren Zaïre-Emery bovendien nog jongste doelpuntenmaker ooit.