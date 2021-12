Eupen is weer halvefinalist in beker na prachtgoals van Prevljak op KV Mechelen

De Camargo schenkt KV Mechelen verdiende voorsprong

Bij Eupen kropen ze voor de wedstrijd in de rol van underdog en schoven ze de druk maar wat graag door naar KV Mechelen. De thuisploeg had daar weinig last mee en nam voor eigen volk meteen zijn verantwoordelijkheid. Dat leverde éénrichtingsverkeer op, maar de grote kansen bleven wel uit.

Pas halfweg de eerste helft kon KV Mechelen zijn dominantie ook omzetten in een voorsprong. Een lage voorzet van Storm ging aan iedereen voorbij en De Camargo joeg de bal van dichtbij hoog in doel: 1-0. Een bijzonder slap Eupen kon nauwelijks reageren.

Een flauwe kopbal van Agbadou in de handen van Thoelen, meer lieten de bezoekers in de eerste helft niet zien. Bovendien ontsnapten ze kort voor de rust aan de 2-0. Nurudeen had een uitstekende redding nodig op een verre knal van Hairemans.