Club Brugge smikkelt OHL op richting 1/2e finale van Croky Cup

Club Brugge - OH Leuven in een notendop:

OHL incasseert dubbele uppercut kort voor de rust

Met het Brugse publiek nog een laatste keer in de tribunes probeerde de thuisploeg het laken meteen naar zich toe te trekken. Toch keek blauw-zwart na 10 minuten bijna tegen een achterstand aan. Een heerlijke pass van Mercier belandde via Vlietinck bij Kaba, maar de bonkige spits stuitte van dichtbij nog op Mignolet.



De bezoekers knokten zich in de partij terwijl Club maar geen gaatje vond in het Leuvense pantser. Het was dan ook wachten tot het halfuur op de eerste echte poging van de thuisploeg. Een hoekschop van Vormer dwarrelde op het hoofd van Balanta, die zijn kopbal recht in de grijparmen van Runarsson mikte.



Club beet zijn tanden stuk op een stug OHL, maar kort voor de rust klom de thuisploeg dan toch op voorsprong. Na knap slingerwerk schilderde Mata de bal perfect op het hoofd van De Ketelaere, die de 1-0 van dichtbij tegen de netten kopte.



Ban gebroken voor de thuisploeg en enkele minuten later moest Runarsson zich zowaar nog eens omdraaien. De Ijslander schatte een hoekschop volledig verkeerd in, waarna Balanta de score door een bos van benen verdubbelde.