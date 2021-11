LIVE: Anderlecht wist dubbele achterstand in sneltempo uit via Kouamé

Fase per fase

41' eerste helft, minuut 41. Kouamé zet alles recht met 2 goals in 2 minuten. Seraing is amper bekomen van de aansluitingstreffer of het moet al een tweede goal incasseren. Verschaeren schildert de bal perfect op het hoofd van Kouamé en die kopt aan de tweede paal zijn tweede van de avond binnen.



38' eerste helft, minuut 38. Kouamé geeft Anderlecht weer hoop. Met de rust in zicht komt Anderlecht terug in de wedstrijd. Sambu laat zich de bal afsnoepen door Murillo en die biedt Kouamé de aansluitingstreffer op een presenteerblaadje aan. Het begin van de ommekeer?



36' eerste helft, minuut 36. Waar blijven de grote uitgespeelde kansen voor paars-wit? Peter Vandenbempt op Radio 1.

35' eerste helft, minuut 35. Refaelov claimt penalty. Refaelov snijdt de zestien in en gaat dan iets te makkelijk liggen na een duel. De Israëliër claimt een penalty, maar scheidsrechter Put gaat er terecht niet op in.

33' eerste helft, minuut 33. Anderlecht jaagt op aansluitingstreffer. De bezoekers proberen de druk nu toch op te voeren. Na een goede combinatie met Zirkzee vindt Kouamé de ruimte op rechts bij Verschaeren. Die brengt de bal laag voor doel, maar daar wordt die nog net in hoekschop verwerkt. Die levert niks op.

30' eerste helft, minuut 30. Anderlecht komt nog eens piepen op een hoekschop van Refaelov. De bal landt uiteindelijk voor de voeten van Kouamé, maar die besluit in één tijd met een gekraakt schot naast.

25' eerste helft, minuut 25. Anderlecht vindt voorlopig geen oplossingen, een gretig Seraing heeft alles onder controle. Zijn we op weg naar een eerste verrassing in de 1/8e finales?

20' eerste helft, minuut 20. Verschaeren haalt uit. Anderlecht knutselt eindelijk eens een goede aanval in elkaar. Een lage voorzet van Murillo wordt weggewerkt in de voeten van Verschaeren. Die haalt meteen uit en Dietsch heeft een prima redding nodig om de bal in hoekschop te werken.

17' eerste helft, minuut 17. Anderlecht in vieze papieren. Anderlecht staat na ruim een kwartier voor een loodzware opdracht. Mikautadze mikt de strafschop centraal in doel. Van Crombrugge zit er nog even aan, maar onvoldoende om een tweede tegengoal te vermijden. Kan Anderlecht dit nog rechtzetten?



16' eerste helft, minuut 16. Opnieuw penalty voor Seraing! Opnieuw gaat het achteraan helemaal fout bij Anderlecht. Dit keer is het Refaelov die in de zestien Maziz aantikt en dat levert Seraing weer een penalty op.

10' eerste helft, minuut 10. Maziz bezorgt Seraing droomstart! Maziz laat de kans niet liggen en zet de strafschop feilloos om. Droomstart voor Seraing, Anderlecht begint op een valse noot aan deze 1/8e finale.

9' eerste helft, minuut 9. Penalty! De bal gaat op de stip voor Seraing! Magallan haalt invaller Sambu onderuit en de ref twijfelt niet.

7' eerste helft, minuut 7. Exit Poaty. Poaty heeft zich geblesseerd bij de eerdere tackle van Murillo en moet al vroeg een punt zetten achter zijn wedstrijd. Hij wordt vervangen door Sambu.

4' eerste helft, minuut 4. Dietsch in de rook. Anderlecht probeert de wedstrijd meteen in handen te nemen. De meegereisde supporters hebben een pak pyrotechnisch materiaal meegebracht, Dietsch staat in een wolk van rook.

4' eerste helft, minuut 4. Wedstrijd even stilgelegd. Poaty kan zich doorzetten in de zestien, maar Murillo ontfutselt hem de bal met een uitstekende tackle. Intussen blijft de rook voor hinder zorgen. De ref legt de wedstrijd even stil en roept beide kapiteins bij zich. De stadionomroeper verzoekt intussen om te stoppen met het ontsteken van het Bengaals vuur.