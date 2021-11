Anderlecht haalt opgelucht adem: paars-wit bekert verder na strafschoppen tegen Seraing

Seraing - Anderlecht in een notendop:

Na de verloren bekerfinale in 2015 ging Anderlecht er 3 keer uit in de 1/8e finales en raakte het 1 keer zelfs niet verder dan de 1/16e finales. Nadien keerde het tij, paars-wit zit nu voor het derde seizoen op rij bij de laatste acht in de beker.

Bekijk de spannende strafschoppenreeks tussen Seraing en Anderlecht

Kouamé veegt dramatische paars-witte start uit

De meegereisde Anderlecht-fans zorgden voor vuurwerk, zoveel zelfs dat ref Bert Put de wedstrijd even moest stilleggen. Toen de rook opgetrokken was, stond Anderlecht plots 1-0 achter. Na een strafschopovertreding van Magallan zette Maziz de strafschop feilloos om.

Een droomstart voor Seraing en nog geen 10 minuten later zag het er nog beter uit voor de thuisploeg. Nu was het Refaelov die in de zestien in de fout ging, de bal ging weer op de stip. Mikautadze zei dankjewel en Anderlecht stond na ruim een kwartier plots 2 goals in het krijt.

Dietsch moest zijn kunnen tonen op een schot van Verschaeren, maar voorts bakten de bezoekers er weinig van. Met de rust in zicht stak Sambu paars-wit een handje toe. Hij liet zich de bal afsnoepen door Murillo en die bood Kouamé de

aansluitingstreffer aan.

De vlam sloeg plots in de pan bij Anderlecht, want amper 2 minuten later hingen de bordjes weer gelijk. Verschaeren schilderde de bal op het hoofd van Kouamé en de Fiorentina-huurling kopte aan de tweede paal zijn tweede van de avond in doel.