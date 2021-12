De Sart is Gentse bekerheld met pegel en penalty tegen Lommel

Glenn Neven (Lommel): "Gent komt op voorsprong dankzij een mooie goal. Toch denk ik dat we de eerste helft de betere kansen hebben. Dan hoop je zo lang mogelijk het kleinste verschil vast te houden en je in de wedstrijd te knokken."

"De ref gaf bij de strafschop zelf toe dat hij niets had gezien en hij liet doorspelen. Aan de andere kant raak ik Tissoudali licht en ging hij neer. Dat was slim van hem. Toen de 0-2 viel, was het over voor ons."

"We mogen de beker met opgeheven hoofd verlaten. Dit was voor ons een wedstrijd in cadeauverpakking na de match in Charleroi. Daar wonnen we op een diefje, vandaag had Gent gewoon meer kwaliteit. Het is mooi geweest."