Kijk vanavond naar Genk-Club Brugge, zonder Wesley en Cuesta

08:20 vooraf, 08 uur 20. Live op alle Sporza-kanalen. Voor dé affiche in deze 1/8e finales zet Sporza alle middelen in. U kunt de wedstrijd uiteraard met live tekst op deze pagina volgen (in site/app). Op Radio 1 zijn er regelmatig flitsen met Bert Sterckx en Eddy Snelders. Maar u kunt ook op tv terecht. Wij zenden de partij uit op Canvas en streamen die uitzending hierboven ook. We beginnen eraan om 20.30 u met Karl Vannieuwkerke als presentator. Peter Vandenbempt geeft commentaar. . Live op alle Sporza-kanalen Voor dé affiche in deze 1/8e finales zet Sporza alle middelen in. U kunt de wedstrijd uiteraard met live tekst op deze pagina volgen (in site/app).

08:15 vooraf, 08 uur 15. Ze hebben een groep bij elkaar gehouden en verder geïnvesteerd om voor de titel te gaan. Voor een bekerloting is dit niet het scenario dat je kiest, maar we hebben zondag bewezen dat we daar ook kunnen winnen, wat de omstandigheden ook zijn. Club Brugge-coach Philippe Clement. Ze hebben een groep bij elkaar gehouden en verder geïnvesteerd om voor de titel te gaan. Voor een bekerloting is dit niet het scenario dat je kiest, maar we hebben zondag bewezen dat we daar ook kunnen winnen, wat de omstandigheden ook zijn. Club Brugge-coach Philippe Clement

08:14 vooraf, 08 uur 14. De spelers beseffen dat dit een kans is om meteen iets recht te zetten. Ik spreek niet graag over revanche, want dat is vaak niet de juiste instelling om aan een match te beginnen. Genk-coach John van den Brom. De spelers beseffen dat dit een kans is om meteen iets recht te zetten. Ik spreek niet graag over revanche, want dat is vaak niet de juiste instelling om aan een match te beginnen. Genk-coach John van den Brom

08:13 vooraf, 08 uur 13. Ik denk niet dat de chemie tussen mij en de spelers weg is. Absoluut niet zelfs. Ook zondag is er weer veel goed gegaan, maar ook veel niet. Genk-coach John van den Brom. Ik denk niet dat de chemie tussen mij en de spelers weg is. Absoluut niet zelfs. Ook zondag is er weer veel goed gegaan, maar ook veel niet. Genk-coach John van den Brom

