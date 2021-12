Prevljak schiet Eupen naar kwartfinale na straffe comeback tegen Essevee

Het regent bijzonder hard in de laatste minuten van deze partij. Nog een 2-tal minuten, wat zit er nog in de tank bij de bezoekers?

tweede verlenging, minuut 110. Het regent bijzonder hard in de laatste minuten van deze partij. Nog een 2-tal minuten, wat zit er nog in de tank bij de bezoekers? .

Zulte Waregem probeert nog wel, maar een gelijkmaker hangt echt niet in de lucht. Eupen heeft alles onder controle, wie had dat gedacht na de eerste helft?

tweede verlenging, minuut 106. Zulte Waregem probeert nog wel, maar een gelijkmaker hangt echt niet in de lucht. Eupen heeft alles onder controle, wie had dat gedacht na de eerste helft? .

De Bosniër is nog maar eens vertrokken. Hij lobt de bal over een hulpeloze Bossut, maar net op het dak van het doel. Wat een geweldige invalbeurt van de hattrick-hero van Eupen.

tweede verlenging, minuut 103. Fantasietje van Prevljak. De Bosniër is nog maar eens vertrokken. Hij lobt de bal over een hulpeloze Bossut, maar net op het dak van het doel. Wat een geweldige invalbeurt van de hattrick-hero van Eupen. .

Kutesa knijpt goed naar binnen, maar kan zijn schot niet kadreren. De tweede verlenging is best leuk begonnen.

tweede verlenging, minuut 97. Kutesa knijpt goed naar binnen, maar kan zijn schot niet kadreren. De tweede verlenging is best leuk begonnen. .

102'

eerste verlenging, minuut 102. Daar is Vossen al! . Vossen is net tussen de lijnen gekomen bij de bezoekers, de topschutter van Zulte Waregem mikt in een tijd over. Het is nog niet voorbij! .