KIJK LIVE: Boekt Zulte Waregem in Eupen voor het eerst dit seizoen twee zeges op rij?

Wat een misser! Zulte Waregem had altijd op voorsprong moeten staan. Gano ziet na een heerlijke pass van Fadera de alleenstaande Kutesa voor doel, maar hij trapt dan vanop een vijftal meter vol op Himmelmann. Dit had altijd het openingsdoelpunt moeten zijn. . eerste helft, minuut 20.

eerste helft, minuut 18. Zulte Waregem kende veel balbezit in de beginfase, maar Eupen neemt zo stilaan over. Eerst blokt Boya nog een schot van Peeters af, even later kopt Rocha een meter of twee naast. .