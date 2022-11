Jong Genk en Deinze verdelen de koek na flauwe brilscore

Sinds de aanstelling van trainer Marc Grosjean beleeft het ambitieuze Deinze opnieuw betere tijden. De club boekte een 6 op 6 tegen Virton en de beloften van Standard én knikkerde deze week Eupen met 3-0 uit de beker.



De volgende halte in de opmars was de Cegeka Arena van Jong Genk. Een belangrijk affiche, aangezien een zege de bezoekers opnieuw dichter bij de eerste tabelhelft bracht.



Toch bleek al snel dat de Genkse youngsters Eupen niet zijn. Kansen waren schaars en de bezoekers kregen maar geen grip op de wedstrijd. In de ultieme slotfase kwam de thuisploeg zelfs nog het dichtst bij de overwinning.



In het klassement blijft Deinze hangen op de 9e plek, Jong Genk blijft voorlaatste.