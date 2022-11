RSCA Futures winnen "kleine klassieker" tegen Standard met dank aan Lokesa

Een droombegin voor de beloften van Anderlecht, een nachtmerrie voor de doelman van Standard. Epolo speelde de bal na 5 minuten in de voeten van Chris Lokesa en die aarzelde niet om het leer over de doelman in de goal te lobben: 1-0.

En de 17-jarige Lokesa voelde zich in zijn sas want enkele minuten later had hij weer een voet in een paars-witte goal. Hij tekende voor de assist, David Hubert werkte af.

Na de rust miste Standard nog een penalty, of beter Verbruggen redde de elfmeter. Geen aansluitingstreffer en het was opnieuw Lokesa die de partij daarna definitief besliste met zijn tweede doelpunt.



Na de driepunter zijn de beloften van Anderlecht tweede in de stand, SL16 is 9e.