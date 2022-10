Lierse doet slechte zaak bovenaan met scoreloos gelijkspel in Virton

Geen enkele ploeg incasseerde dit seizoen al meer goals in de Challenger Pro League dan Lierse, maar tegen Virton kon het wel voor de tweede match op een rij de nul houden.



Dat het deze niet wist te scoren aan de overkant was wel een domper. Virton had dit seizoen nog geen enkele keer in eigen huis gewonnen, maar had anderzijds ook nog maar één keer verloren in het Yvan Georges-stadion.



Lierse was dus gewaarschuwd, maar toch werd het opnieuw een gelijkspel voor Virton. Beide teams kregen nochtans kansen bij de vleet, maar de doelmannen - geholpen door hun defensie - waren baas.