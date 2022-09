De "oudjes" doen het voor beloften van Anderlecht en Club Brugge

Volgens de regels van de Challenger Pro League mag elk belofteteam 1 veldspeler ouder dan 23 jaar opstellen. Anderlecht haalde in de zomer de ervaring van David Hubert voor die rol. Club Brugge deed hetzelfde voor de doelpunten van Lennart Mertens.

Beide spelers speelden een hoofdrol in het Koning Boudewijnstadion.

De wedstrijd was nauwelijks begonnen of Mertens was Anderlecht-verdediger Lucas Lissens te snel af aan de eerste paal. Mertens duwde de vroege 0-1 voorbij doelman Verbruggen. Het eerste doelpunt van het seizoen voor de 30-jarige spits.

De jonkies van Anderlecht hadden nog niet verloren dit seizoen in de Challenger Pro League en gingen nadrukkelijk op zoek naar een gelijkmaker.

Die viel vlak voor de rust. David Hubert, ondertussen 34 jaar, kopte een voorzet van Leoni perfect in de hoek. Doelman Shinton was geklopt. Ook Voor Hubert was het zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Na vijf wedstrijden staan de beloften van Anderlecht op de vierde plaats. De teller staat op vier gelijke spelen en een zege. Club NXT staat na evenveel duels op de achtste plaats. Club NXT heeft een keer gewonnen, twee keer verloren en twee keer gelijk gespeeld.