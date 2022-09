Eerste seizoenszege van Virton betekent derde nederlaag voor Jong Genk

Kelvin Pius John, de 19-jarige aanvaller uit Tanzania van Jong Genk, schoot zijn ploeg al vroeg in de match in de eigen voet. Na zijn rode kaart in de 36e minuut verloor de thuisploeg de controle over de match.

Virton had het balbezit, al leverde dat weinig kansen op.

Pas in de slotfase profiteerde Souleymane Anne van het numerieke voordeel. Dat ene doelpunt was voldoende voor de eerste zege van het seizoen voor Virton. Jong Genk blijft achter met 4 op 15. Evenveel punten als Virton.