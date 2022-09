RWDM gaat in tweede helft op en over Deinze

Allebei pakten ze 1 op 6 de afgelopen weken. Deinze en RWDM wilden graag opnieuw aanknopen met de overwinning.

Deinze scoorde op slag van rust de openingstreffer en kon met een gerust gemoed naar de kleedkamer.

In de tweede helft staken de bezoekers een tandje bij. Le Joncour bracht op aangeven van Plange zijn team weer op gelijke hoogte. Die laatste legde de 1-2-eindstand niet veel later vast. Tot grote vreugde van de speler die geleend wordt van Crystal Palace.

Met 8 punten is RWDM in de stand 4e, op 4 punten van leider Lierse Kempenzonen. Deinze is met 5 punten 10e in de Challenger Pro League.