Deinze laat leidersplek tegen Virton liggen na penaltyfout

Virton-spits Souleymane Anne miste vlak voor rust een dot van een kans. Na de koffiepauze waren er wel goals te zien in Deinze.



Na gestunstel in de Virton-verdediging kreeg Dansoko de openingsgoal op een presenteerblaadje aangeboden.

Even later ging Deinze zelf in de fout. Janssens schoffelde de doorgebroken Aguemon onderuit. De bal ging op de stip en Aguemon miste niet.

Deinze verkwanselt op die manier de kans om leider te worden. Virton telt nu 3 punten door 3 gelijke spelen op een rij.