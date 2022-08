RSCA Futures overleeft slotoffensief en boekt eerste overwinning tegen Lommel

Lommel maakte als enige ploeg nog kans op 6 op 6, maar de jeugd van Anderlecht heeft daar dus een stokje voor gestoken.

Vorige week had paars-wit de nul niet van het scorebord kunnen tikken, vanmiddag brak Lucas Stassin op het uur de ban met de 0-1.

RSCA weigerde de match echter dood te maken en in de extra tijd had doelman Verbruggen nog een prachtige redding in petto. In de slotseconden nam Angulo de twijfels toch weg: 0-2.

Bij de bezoekers stonden naast Verbruggen ook onder meer Sadiki, Hubert, Duranville, Ishaq, Angulo en Colassin in de basis.

Anderlecht voegt zich bij het groepje koplopers met 4 punten. Vanavond kan ook Club Brugge de sprong nog maken.