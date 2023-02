Pijnlijke week voor Barcelona: na Europese uitschakeling, een nederlaag tegen Almeria

In de Madrileense derby had Real Madrid zaterdag opnieuw twee punten laten liggen. Barcelona kon bij winst uitlopen tot 10 punten. Een indrukwekkende voorsprong zou het zijn, maar Almeria hielp om de spanning in La Liga levend te houden.

Intensiteit was het voornaamste verschil tussen Almeria en Barcelona. Het enige doelpunt van de wedstrijd was daar een voorbeeld van. El Bilal werkte een snelle tegenstoot van de thuisploeg van dichtbij af. Ter Stegen was kansloos.

Xavi had basisspelers Araujo, Raphinha, Kounde en Balde op de bank gelaten na de Europese match tegen United. Pedri, Fati en Démbéle ontbraken nog altijd door blessures. Barcelona leek met zoveel afwezigen niet zichzelf. Pas in de 71e kreeg Torres een grote kans.

Almeria hield stand en doet een heel goede zaak in de strijd tegen degradatie.