Manchester United bezorgt Barcelona alweer een Europese kater

Sleutelmoment: Tijdens de rust grijpt Ten Hag in. Antony komt in de ploeg voor Weghorst. Dat verandert de dynamiek bij United. Rashford gaat immers in de spits spelen, Sancho neemt plaats op flank. Op die manier komt er meer snelheid en dreiging in de ploeg. United domineert nadien de 2e helft en gaat op en over Barcelona.





Man van de wedstrijd: Fred heerst op het middenveld. De Braziliaan is overal te vinden en lijdt weinig balverlies. Hij bekroont zijn wedstrijd met een mooie goal.





Opvallend: Barcelona domineert in beide wedstrijden in de eerste helft, maar het wordt verrast in de 2e helft. United en Barca waren aan elkaar gewaagd en het waren wedstrijden waarin momentum een grote rol speelde.