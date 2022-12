Barcelona verslikt zich in eigen emoties na ergerlijk optreden van scheidsrechter Lahoz

Na 7 minuten was het al smullen geblazen in de Catalaanse derby. Marcos Alonso schonk zichzelf een laat verjaardagscadeau met een kopbaldoelpunt.

Barcelona domineerde nadien, maar verslikte zich een kwartier voor het einde toch in zijn eigen impasse. Alonso degradeerde zichzelf van held naar antiheld door - in de grote rechthoek - op de hakken van Joselu te trappen: penalty.

Sportief was het spel gespeeld. Het laatste kwartier eiste vooral scheidsrechter Mateu Lahoz de schijnwerpers - naar goede gewoonte - op. De Spaanse ref werd op het WK al hevig bekritiseerd na zijn slappe leiding tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië.



Dat is allerminst een wake-upcall geweest voor Lahoz. In een minuut tijd trok hij 3 keer rood. Eerst twee gele kaarten in omdat Alba bleef discussiëren, een fase later trok hij twee rode exemplaren voor Vinicius Souza (ex-KV Mechelen) en Cabrera.

Gelukkig was er de VAR om Lahoz ontoerekeningsvatbaar te verklaren bij de fase van Cabrera. De diagnose luidde: geelzucht met twee rode pokken. Lahoz eindigde met een recordaantal van 14 gele kartons.



De emoties waren intussen te fel opgelopen om op het veld nog een bedachtzaam slotoffensief op te zetten.