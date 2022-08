Jonge Belg Ramazani doet Almeria dromen, maar Alaba scoort een heerlijke winner

Na de gewonnen Europese Supercup afgelopen woensdag, gunde Carlo Ancelotti enkele vaste waarden rust. Casemiro, Modric, Alaba en Militao begonnen op de bank. Dat Lucas Vazquez voorin de voorkeur kreeg op Eden Hazard lijkt alweer een slecht signaal voor de aanvoerder van de Rode Duivels.

Een andere, minder bekende Belg, kende een veel leukere openingsmatch in Spanje. Voor de 21-jarige Largie Ramazani kon de kennismaking met de Primera Division niet beter beginnen. Al na zes minuten prikte de promovendus razendsnel tegen.



Ramazani stond net niet buitenspel en kon alleen op een landgenoot af. Soms gaan spitsen twijfelen als ze alleen richting een topkeeper als Thibaut Courtois af mogen stormen, maar de manier waarop Ramazani afwerkte was knap: verrassend

stond het meteen 1-0.

Ramazani verliet jaren geleden de jeugd van Anderlecht voor

een Engels avontuur. Eerst bij Charlton, daarna bij Manchester United en sinds

de zomer van 2020 speelt hij bij Almeria, dat op dat moment in de tweede klasse speelde. Ramazani speelde ook bij verschillende categorieën van de nationale jeugdploegen.

Na de 1-0 van Ramazani volgde het typische spelbeeld. Almeria trok zich terug rond het eigen strafschopgebied en probeerde te counteren. Real zocht, maar vond pas in de tweede helft een oplossing.

Hazard was op dat moment net ingevallen en had een voet in de 1-1 van Vazquez. Hét breekijzer was uiteindelijk David Alaba. De verdediger stond 1 minuut op het veld en mocht als eerste balcontact meteen een vrije trap nemen. Die schilderde de Oostenrijker heerlijk in doel. En zo pakt Real drie punten op de openingsspeeldag.