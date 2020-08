Na zijn afscheid bij United weten we nu ook waar Ramazani volgend seizoen speelt

Ramazani kondigde eind juni aan dat hij Manchester United zou verlaten na drie jaar. Waar zijn toekomst lag, maakte hij toen nog niet bekend. Het wordt dus Almeria, dat vorig jaar vierde werd in de Spaanse tweede klasse en de promotie naar La Liga miste in de promotieplay-offs.

Ramazani is een Belgische jeugdinternational die momenteel voor de U19 speelt. Hij mag zich voor altijd een ex-speler van Manchester United noemen, want hij speelde 1 wedstrijd voor het eerste elftal. De verloren wedstrijd in de Europa League tegen Astana (2-1), waar hij inviel in de 84e minuut.

Ramazani is een geboren Brusselaar, die zijn eerste stappen zetten bij Anderlecht, maar al snel zijn geluk in Engeland zocht. Eerst bij Charlton, daarna bij Manchester United. Wellicht zag hij daar te weinig kansen op speelminuten. In Zuid-Spanje hoopt hij dat te veranderen.